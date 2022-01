Supercoop est un supermarché un peu particulier, ouvert depuis 5 ans à Bordeaux. Il permet de faire ses courses autrement pour les clients qui sont aussi des coopérateurs.

On ne vient pas par hasard dans ce supermarché Supercoop, logé dans une petite rue discrète où il a élu domicile depuis 3 ans, après avoir été hébergé par la commune de Bègles. C'est une petite surface de 135 m2 en périphérie de Bordeaux. Passé la porte, Gaël Chavignon, l'un des trois salariés, nous fait visiter ce qui semble être un magasin ordinaire.

La différence, ici, c'est donc qu'il faut être coopérateur et venir travailler 3 heures par mois dans le magasin pour pouvoir y faire ses courses. Dans les rayons nous croisons Jean-Luc, l'un des 1500 coopérateurs. Il s'est acquitté de sa tâche un peu plus tôt dans la matinée.

"Ce qu'il y a de bien, précise une coopératrice qui patiente à la caisse, c'est que quand le caissier ne sait pas un truc, les clients eux, en général, ils le savent !" Ils sont en effet parfois plus expérimentés que le caissier de service ce jour-là. "Moi, les premières fois où j'ai fait la caisse, il y a toujours quelqu'un qui me conseillait" ajoute la dame. Le coopérateur derrière la caisse approuve.

Ce modèle de supermarché participatif est né à New York il y a plus de 40 ans, importé en France par le magasin La Louve, créée à Paris en 2010, il se multiplie en France ces dernières années.

Le bénévolat des coopérateurs et l'absence de but lucratif permettent de pratiquer des prix inférieurs.

Vu qu'on réduit le nombre de salariés et qu'on fait les choses par nous-mêmes, la caisse, la mise en rayons des commandes, le ménage… Tout ce qui peut être délégué à des bénévoles. Ca permet de réduire nos charges et on a une marge unique de 20% sur tous les rayons. On ne cherche pas, avec des marges variables, à vendre certains produits plus que d'autres. C'est totalement transparent. Ce qui fait que sur un panier on retrouve une différence de prix, entre 20% et 40% moins cher.