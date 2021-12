Depuis plus d'un an, Habitat 76 principal bailleur social de Seine-Maritime développe dans ses résidences des plantations collectives qui permettent aux locataires de jardiner et de se rencontrer.

Thierry (en rouge) dans le potager de la résidence des Bruyères, à Saint-Etienne-du-Rouvray © Radio France / Lionel Thompson

Quand nous sommes passés les voir, les habitants de la résidence des Bruyères, 200 logements à Saint-Etienne-Etienne-du-Rouvray, à côté de Rouen, faisaient les dernières récoltes de légumes d'été. Au milieu du petit potager de 50 mètres carrés niché entre les immeubles récemment rénovés, Thierry, cheminot qui habite ici depuis 20 ans. Il a appris à jardiner avec son père et son grand père et aime faire partager son savoir.

On a commencé on était quatre. Du coup, il y a plein de gens qui viennent de temps en temps nous donner un coup de main, ou nous offrent un verre d'eau, prennent des leçons. On a des gens qui sont venus nous demander conseil, d'autres qui viennent visiter. Et puis il y a les gens qui repartent avec un petit légume, ils sont contents.

Soane, elle, est venue récolter. Elle veut cueillir des betteraves et quelques citrouilles pour les ramener chez elle. On lui demande si elle aime les légumes. "Ca va... ", répond-elle avec un petit sourire avant de nous planter-là pour aller faire sa cueillette.

Un lieu d'échanges

L'association Terre Etincelle aide aussi les locataires à faire vivre ces potagers Bio. Karen anime régulièrement des ateliers pour les enfants et les grands, elle donne le programme du jour :

Aujourd'hui on va pailler le jardin. On va faire en sorte que l'ensemble des planches de culture soient bien préservées pour l'hiver. On va aussi planter des oignons.

"Qui a déjà pris dans ses mains un ver de terre ?", demande Karen, "qui veut essayer ?" - "Moiiiii !" répondent en coeur plusieurs enfants. Outre leur aspect éducatif, ces potagers permettent d'organiser de petits moments festifs et de créer du lien entre locataires, explique Tanguy Ameux d'Habitat 76 :

L'idée c'est avant tout de pouvoir ramener de la vie en pied d'immeuble. De créer du bien vivre ensemble. De permettre aux gens, notamment après le confinement, de pouvoir se revoir, de sortir et de se rencontrer. Et de découvrir des nouvelles choses, je pense notamment aux enfants qui ont découvert des légumes, voire découvert que les légumes ça poussait dans la terre, des choses comme ça.

Thierry confirme, lui, que le potager est devenu un point de rencontre.

On a une variété de population et, du coup, ils nous apportent, parfois, des cultures différentes. Ce qui est très constructif aussi, pour nous.

Une habitante originaire du Sénégal est venue elle aussi récolter quelques légumes qu'elle compte bien cuisiner en préparant, par exemple un tieb, un plat sénégalais.

Le tieb ça se fait avec du riz, du poisson, avec des légumes, comme les carottes, le chou, beaucoup de sauce, et voilà !

Avec ces potagers, les locataires cultivent et se cultivent !