Cette épicerie créée par la Fédération Etudiante de Bourgogne Inter association (FEBIA), a continué de fonctionner durant l'été pour les étudiants restés sur place.

Moulay Mhammedi © Radio France / Lionel Thompson

Un local au rez-de-chaussée de la fac de Droit et de Lettre, des rayons où sont entreposés des conserves, des condiments, des céréales, bref, une épicerie. Sauf qu'elle est réservée aux étudiants malheureusement de plus en plus nombreux à être dans la précarité. Moulay Mhammedi, étudiant en droit et l'un des responsables de l'épicerie, connait bien le problème :

Je connais cette situation parce que je la vis ! Cela fait 6 ans que je suis étudiant, 6 ans que je suis en précarité. Même avec l'apport des bourses c'est compliqué. C'est une situation vécue par beaucoup d'étudiants.

Raison pour laquelle la FEBIA, a donc monté cette épicerie dont les produits à prix très réduits proviennent pour partie de la Banque alimentaire de Bourgogne et de chaînes de la grande distribution partenaires. Avec des besoins que nous détaille Moulay Mhammedi :

Les produits frais, c'est ce qui part le plus. Les produits d'hygiène et d'entretien ménager sont au-delà du luxe. Ca coûte hyper cher dans le commerce. Les étudiants prennent des paniers hebdomadaires de 5 à 6 euros en moyenne.

L'épicerie compte près de 500 inscrits

Une épicerie qui se réapprovisionne chaque semaine. Elle a rapidement compté 500 inscrits sur un campus de 30.000 étudiants. Et pour remédier à cette précarité grandissante, Moulay Mhammedi a son idée sur ce qu'il faudrait faire :

Je changerais le système des bourses. Les étudiants les plus précaires sont ceux qui sont juste au-dessus des systèmes de bourse. Il faudrait les lisser pour permettre un accompagnement pas uniquement basé sur les ressources des parents.

En attendant, avec le soutien de la Fage, il espère pouvoir transformer l'épicerie solidaire en Agoraé, un lieu de vie et d'échange comme il en existe déjà 24 dans les universités françaises.