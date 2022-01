Après la Maison des femmes de Seine-Saint-Denis, pionnière en la matière, d'autres lieux d'accueil pour les femmes victimes de violences naissent ailleurs en France. La ville de Reims a depuis quelques mois sa Maison des femmes.

Cette Maison des Femmes de Reims a ouvert ses portes en juin dernier, initiée par l'association d'aide aux victimes Le Mars. Nazha Chtany, juriste et directrice de l'association, nous explique comment le confinement dû au Covid a montré l'urgence d'ouvrir ce lieu.

C'est un projet auquel nous pensions dès 2019 : comment améliorer la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales ? Notre réflexion s'est accélérée avec le premier confinement. Nous avons eu énormément de cas de violences conjugales. On a essayé de regarder ce qui se faisait ailleurs pour les prises en charge. On a découvert le modèle de la Maison des femmes de Saint-Denis et on a essayé de l'adapter à notre territoire, l'objectif étant de décloisonner la prise en charge pour faciliter la sortie des violences subies par la victime.