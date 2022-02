Tricot Couture Services est une association de la banlieue de Nancy qui favorise le lien social et l'insertion à travers toutes les activités liées à la couture. Et ça fait 37 ans que ça dure !

L'association Tricot Couture Services occupe tout l'étage d'un immeuble à Vandoeuvre. Une véritable ruche où rien de ce qui peut être réalisé avec du fil et des aiguilles n'est ignoré. Avec d'abord des ateliers à l'adresse des adhérents, en fait surtout des adhérentes. Dans une des pièces, plusieurs femmes sont penchées sur les machines, ou sur des patrons. Christine Choné, directrice de l'association guide notre visite.

Ce sont les ateliers du lien social, où les personnes viennent faire de la création. Ca peut aussi être de la retouche, pour la famille. Elles travaillent sur leurs projets personnels et les animatrices, salariées de l'association, accompagnent chaque adhérente sur son projet.

Autour de la table de travail, Dominique nous explique qu'elle confectionne une housse commandée par la commune pour protéger la tenue de Saint-Nicolas. Elle vient aux ateliers de l'association depuis 15 ans.

On a des copines de couture qui sont là comme moi depuis longtemps, longtemps. On est contente de revenir le mardi. Je pense que c'est pour tout le monde pareil.

Pour Christine Choné, ce lien entre les adhérentes est au moins aussi important que l'activité elle-même.

Souvent, ce sont des personnes qui sont seules, soit veuves, soit divorcées. C'est important pour elle de pouvoir venir partager un moment avec d'autres femmes. Il y a vraiment cette notion d'échange et de partage.

Pourquoi y a-t-il peu d'hommes parmi les adhérents ? Il y en a deux. On a du mal à en recruter plus. La couture reste toujours marquée par les stéréotypes de genre ! C'est la même chose pour les ados. On a un seul jeune homme qui vient à l'atelier couture.