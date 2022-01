A Nice, le traumatisme reste fort plus de 5 ans après l'attentat du 14 juillet qui a fait 86 morts. Rencontre avec la présidente d'une des associations de victimes, Mémorial des Anges. Une mère qui se bat pour qu'on n'oublie pas.

Photo d'Anne Murris et sa fille, Camille, morte dans l'attentat de Nice en juillet 2016 © Radio France / Lionel Thompson

Anne Murris est orthophoniste, elle nous reçoit dans son cabinet. Le 14 juillet 2016, elle a perdu sa fille, Camille, alors âgée de 27 ans. Depuis, elle a beaucoup de mal a retourner sur les lieux du drame.

A ce jour, me rendre sur la Promenade des Anglais, c'est absolument impossible. J'ai fait un effort cette année, je suis allée à la dépose du sapin de Noël. Ca fait 5 ans qu'on met un sapin et cette année je me suis dit : "il faut que tu y ailles" mais l'avenir est très douloureux pour moi. Me projeter dans l'avenir sans mon enfant, c'est quelque chose qui est très angoissant, donc je vis dans un espace-temps très borné.

Cette douleur intime, Anne Murris a su la mettre de côté pour se lancer dans une démarche collective, en adhérant d'abord à une association de victimes, puis en fondant sa propre association, Mémorial des Anges. Parce qu'elle refuse de toutes ses forces que sa fille et les autres victimes soient mortes pour rien.

Nous refusons qu'il y ait eu autant de souffrance et que cette souffrance soit absolument inutile et vaine. Donc, c'est un travail que nous portons autour de la mémoire de toutes les victimes du terrorisme, françaises et sur le sol français, pour faire un travail de plus grande envergure qui a vocation à lutter contre le terrorisme et la radicalisation.

Elle perçoit même le futur procès avant tout comme un travail de mémoire collective.

Un musée mémoriel à Paris, pas à Nice

La grande idée portée par son association, c'est de créer un musée mémoriel à Nice, pour toutes les victimes du terrorisme. Une idée reprise par Emmanuel Macron mais pour l'installer... à Paris. Anne Murris se sent dépossédée.

Nice n'était pas une localisation géographique aberrante. On sait que c'est une zone de passage très importante, qu'il y a des figures très importantes au niveau des mouvements djihadistes, qui sont parties en Syrie, qui était niçoises. Nice, d'autre part, est le berceau d'une culture. C'est le brassage au niveau de la Méditerranée, entre l'Orient et l'Occident. C'est compliqué quand vous êtes une victime, que vous avez travaillé autant d'heures, de mois et, pour moi, d'années, de voir ce qui est fait à l'heure actuelle de ce projet. C'est très douloureux.

Anne Murris n'a pas tout à fait renoncé à voir le musée s'installer à Nice, pour répondre aussi à son besoin de comprendre, jusqu'aux familles des djihadistes.

Je pense souvent à ces mères qui ont des enfants qui ont été embrigadés dans ce genre de mouvements. Je sais la mère lionne que je suis et je sais que je me serais battue pour qu'on essaie de comprendre ce qui m'arrive. Je ne pourrai jamais pardonner ce genre d'atrocité, en tant que victime, mais il est important de comprendre et dans cette démarche, mon rôle associatif est essentiel pour moi.

A défaut de musée, pour le moment, un monument sculpté par l'artiste Jean-Marie Fondacaro sera inauguré Promenade des Anglais l'été prochain.