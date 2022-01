Pour répondre à la fois au manque de places en crèche et à l'isolement des personnes âgées, Tom&Josette développe des crèches intergénérationnelles dans des EHPAD. La première d'entre-elles a ouvert il y a un peu plus d'un an, à Rennes.

Atelier avec des enfants de la micro-crèche et des résidents de l'EHPAD Les Roseraies © Radio France / Lionel Thompson

Réunis à l'extérieur en terrasse autour d'une table malgré la température un peu fraîche, mesures sanitaires obligent, quatre enfants de la crèche Tom&Josette et quatre résidents de l'EHPAD Les Roseraies jouent ensemble à reconnaître des cris d'animaux diffusés sur une petite enceinte par l'éducatrice. Les enfants s'amusent, les séniors exercent leur mémoire et apprécient ces rencontres organisées deux à quatre fois par semaine, nous confie une résidente.

Je viens à chaque fois, ça me rajeunit ! Parce que j'ai fait mes études de "jardinière" d'enfants. Et puis après, j'ai fait infirmière. J'ai fait pas mal de bêtises !

Un monsieur, acquiesce : "oui, oui, je viens souvent ici moi aussi. J'aime bien les enfants. Mon épouse gardait des enfants".

Ce sont deux amies, Astrid Parmentier et Pauline Faivre, qui ont eu l'idée de créer ces crèches dans des EHPAD, à partir d'un constat tout simple, nous explique Pauline.

En fait, l'idée est venue de mon associée, Astrid, qui allait avec ses neveux et nièces voir sa grand-mère, dans son EHPAD. Elle a constaté la joie que ça apportait à sa grand-mère de voir ses neveux et nièces, la spontanéité, la simplicité des enfants. Sa grand-mère était vraiment dans une situation de transmission. Elle allait même, d'un point de vue moteur, se baisser pour ramasser des jouets.

Au-delà de ça, le projet avec Tom&Josette, ajoute Pauline Faivre, c'est de montrer aussi à quel point la présence, la bienveillance et la tendresse des personnes âgées a un impact sur le développement de l'enfant. L'idée, c'est de revaloriser les séniors et de repositionner les personnes âgées au cœur de la société.

Faire des EHPAD un lieu de vie

Deux crèches en EHPAD ont déjà ouvert, à Rennes et Bordeaux, huit autres doivent ouvrir cette année et l'ambition de cette jeune entreprise est d'en créer une centaine d'ici 5 ans. A chaque fois, ce sont des petites structures qui accueillent une douzaine d'enfants, au maximum. A Rennes, les parents adhèrent à la formule, explique la référente technique de la crèche, Jérômine Peyrègne.

La plupart des familles qui sont accueillies à la crèche sont convaincues. Elles viennent pour le projet et, depuis peu, les parents peuvent aussi assister aux rencontres intergénérationnelles, évidemment dans le cadre des mesures barrières. Ce sont des familles qui se réjouissent aussi de voir l'impact de ce projet dans la sphère familiale.

Pauline Faivre ajoute qu'il est urgent de repenser les EHPAD comme des lieux qui sont ouverts, des lieux qui sont chaleureux, où on a envie d'aller.

Le fait d'y ouvrir une micro-crèche, fait instantanément venir des familles, il y a du passage... Ca devient un lieu vivant où on tisse du lien social.

Et ça répond aussi, bien sûr, au besoin de places en crèche.