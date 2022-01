Des tonnes d'équipements de sport encore utilisables ou recyclables sont jetées chaque année. L'association La Recyclerie Sportive, née en région parisienne il y a 6 ans, veut remédier à ce gâchis. Elle a désormais plusieurs implantions en France, dont celle de Bordeaux-Mérignac.

Thibault Labarre a créé cette antenne bordelaise de l'association il y a deux ans, après des études de Sports et après avoir contacté les créateurs parisiens de La Recyclerie sportive. Il nous guide dans les rayons de la boutique, dans la zone commerciale de Mérignac, où tout sportif peut trouver son bonheur.

Sauf que là, ce n'est pas du neuf mais du matériel exclusivement d'occasion, issu de dons ou de collectes.

On a un point d'apport volontaire dans notre boutique. Les gens viennent pendant nos horaires d'ouverture nous porter leur matériel. On retrouve tout ce qui dormait dans les garages, pour la plupart. Le confinement a beaucoup aidé pour ça, parce que les gens ont pris le temps de vider. Ensuite on se déplace chez les professionnels, dans la plupart des grandes enseignes de sport. On aimerait aussi allez dans les clubs sportifs qui, pour beaucoup, ont aussi du matériel qui dort dans les vestiaires, sous les tribunes, dont ils ne se servent plus et qui pourrait servir à d'autres disciplines ou d'autres clubs de niveau inférieur.

Selon l'ADEME, il y a 186.000 tonnes de matériels de sports mis sur le marché chaque année en France et 104.000 tonnes sont jetées.

Le sport est devenu une vraie mode. Comme la mode est éphémère, on se met au footing, puis il se met à pleuvoir donc on se dit : le footing c'est pas pour moi. On se met à pratiquer un sport de salle, du squash ou quelque chose comme ça, puis on commence à avoir mal aux genoux ou aux articulations, donc on part sur un autre sport et ainsi de suite... A chaque fois, on s'équipe avec du neuf. Tout ça fait que les armoires sont remplies et, à la fin, on est obligé d'en jeter.