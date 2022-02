L'association Les Pâtes au Beurre, propose dans plusieurs villes de France des lieux d'accueil gratuits pour les parents qui éprouvent des difficultés avec leurs enfants. Un de ces lieux a ouvert l'an dernier à Montpellier.

Estelle Trumeau (à gauche) et Blanche Frémont Marinopoulos dans la cuisine de l'accueil Les Pâtes au Beurre de Montpellier © Radio France / Lionel Thompson

Dans une rue près de la gare de Montpellier, on pousse la porte d'un appartement au rez-de-chaussée que rien ne distingue, vu de l'extérieur. C'est Estelle Trumeau et Blanche Frémont Marinopoulos, toutes deux psychologues, qui nous accueillent dans la cuisine Montpelliéraine des Pâtes au Beurre.

Les parents peuvent venir librement, sur des permanences de 2 heures, gratuitement et sans rendez-vous. Il n'y a pas besoin d'appeler pour s'inscrire et il n'y a aucune condition administrative ou financière.

Les parents peuvent venir seuls ou avec leurs enfants. Derrière la cuisine, une salle de jeu est aménagée. Les discussions avec les professionnelles de l'association mais aussi entre parents s'engagent dans un cadre convivial, autour de la table de la cuisine.

Les gens peuvent venir pour des difficultés rencontrées dans la relation à leur enfant, ou leur difficulté à être avec leur enfant, à être parent. Donc on peut retrouver des problématiques liées à l'autorité, à la séparation... Parfois, pour les tout petits, des difficultés liées à l'alimentation du bébé, des difficultés de sommeil.

La cuisine est en fait la pièce principale du lieu, une pièce où les familles se rassemblent. Chaque famille arrive quand elle veut durant la permanence de 2 heures, explique Blanche Frémont Marinopoulos, fille de la psychologue et psychanalyste Sophie Marinopoulos qui a créé Les Pâtes aux Beurre il y a 20 ans à Nantes. L'aspect convivial de la pièce facilite les échanges.

Souvent, ce qui est intéressant dans cet espace-là, c'est que ce qui est en train de se dire va peut-être faire écho à une autre famille qui est en train d'arriver, qui peut se dire : ah oui, nous aussi on rencontre ça, on vit ça. C'est en ça que c'est un lieu qui vit, un lieu solidaire, où on se rencontre. Les parents se rendent compte qu'ils vivent des choses traversées par tous à certains moments et nous, professionnels de la santé psychique, venons avec nos compétences mettre du sens dans tout ça.

Pas de recette toute faite

Mettre du sens, pour avancer, mais ne surtout pas donner un mode d'emploi du "bon parent", ajoute Blanche Frémont Marinopoulos.

Ce n'est pas un lieu où on va donner des recettes toutes faites aux parents. Ce qui est important pour nous c'est cette écoute qu'on va leur offrir sur ce moment-là, de les accompagner sur ce qui est important pour eux, leurs propres valeurs et ce qu'ils souhaitent véhiculer et transmettre à leur enfant. Nous, on n'a pas de "bonnes pratiques" à donner aux parents mais on va chercher avec eux.

Chercher dans un lieu qui est une alternative aux consultations payantes ou bien gratuites mais saturées.

C'est vrai que ce cadre particulier de la cuisine fait que on ne se sent pas dans un bureau de consultations. Nous ne menons pas ces consultations comme des consultations classiques de psychologues. On veut vraiment être ouverts à tous. Tous types de familles viennent même si, évidemment, on a beaucoup de familles qui n'ont pas forcément les moyens d'aller financer des séances de psychologues mais pas que... C'est vraiment un dispositif différent.

Différent et reconnu d'utilité publique. Il y a trois accueils Pâtes au beurre par semaine à Montpellier organisés par l'association L'Appart qui propose aussi d'autres types d'accueil collectifs ou individuels.