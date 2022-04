Il cultive son blé, fabrique sa farine et fait son pain. Noël Lafertin, installé à Véranne dans la Loire, est un parfait exemple du choix de plus en plus fréquent que font des agriculteurs de transformer et vendre eux-mêmes leurs produits.

Noël Lafertin devant son four © Radio France / Lionel Thompson

Il se définit comme un paysan-boulanger, pour bien souligner que son métier c'est d'abord de cultiver des céréales sur les 30 hectares de son exploitation, morcelés en différentes petites parcelles à flans de coteaux. Il transforme ensuite lui-même ses céréales en farine avec un moulin acheté en Autriche qui était en pleine action au moment de notre visite.

Noël Lafertin nous explique le cheminement du grain préalablement trié dans la machine, écrasé entre les deux meules, puis aspiré dans la gluterie, qui donne la finesse de la farine. Il nous montre, en bout de chaine, la farine prête pour faire du pain dans un grand sac de 30 kilos. "C'est de la farine brute", tient-il à préciser, "il n'y a pas d'améliorant dedans, rien du tout".

On travaille beaucoup au toucher de pâte. On voit l'élasticité et tout. Des fois, elle pompe mieux l'eau. Suivant les parcelles qu'on a récoltées, c'est différent.

Nous lui demandons comment il a appris à faire sa farine. "Ici, nous répond-t-il en riant, en autodidacte. Il n'y a pas d'école pour ça !"

Noël Lafertin est aussi un peu boulanger autodidacte, après une première vie professionnelle comme pompier dans l'Isère, avant de revenir à la ferme familiale et à une passion ancienne.

Mon grand-père m'a mis le virus du four à bois. Dans son four, on faisait toujours les pâtés aux pommes, aux poires et aux cerises. C'est un chausson en pâte brisée avec des fruits en lamelles dedans, un petit dessert rustique, très local.

Pour faire ses pâtés, le grand-père allumait son four à bois trois ou quatre fois par an. Noël Lafertin explique l'avoir "tanné" pour essayer d'y faire du pain. Finalement, à 16 ans, il a fini par se mettre à faire son pain tous les 15 jours. Une quinzaine de kilos, pour la famille et deux ou trois collègues.

Vente en direct trois soirs par semaine

Le grand-père n'est plus là mais sa photo trône sur le flanc du four à Bois de 8 mètres carrés que Noël Lafertin a fait construire et où il cuit désormais les fournées de pains qu'il vend en direct, 3 soirs par semaines. Ce modèle n'est pas nouveau, dit-il, dans cette région proche de la vallée du Rhône assez densément peuplée.

On n'a pas découvert la vente directe avec le coronavirus il y a deux ans, hein ! Mon grand-père aussi il faisait de la vente directe. Il vendait les fromages de la ferme aux restos du coin, il vendait son vin, il vendait ses cerises, pareil, tout en local. On n'est pas sur de l'agriculture de masse ici.

Nous lui demandons comment il organise ses semaines avec cette triple activité, paysan-meunier-boulanger. "C'est comme un gars qui a des chèvres et qui fait son fromage, il arrive à s'organiser", nous répond-t-il. Le début de la semaine est consacrée au tri du grain, à la préparation de ce qu'il y a à faire pour la farine. Les travaux dans les champs sont plus liés aux pics de saison, entre les semis, l'apport d'engrais, le fumier à épandre. Quand il y a des tailles à faire, il s'arrange pour les caser entre le dimanche et le mercredi. "Mais j'essaie de me garder le dimanche pour moi", précise-t-il!

Avec l'aide d'un employé et de sa sœur, qui confectionne des biscuits, Noël Lafertin paraît heureux ainsi. Il est inquiet, tout de même, de la hausse des prix avec la guerre en Ukraine. Il invite les consommateurs à penser local.

C'est surtout faire comprendre aux gens qu'il y a vraiment intérêt à regarder à côté de chez soi ce qui se passe. Il y a des trucs super sympa qui se font !

La Ferme les Blés d'Or et son pain, c'est à Véranne, dans le parc du Pilat.