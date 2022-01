Les P'tits Doudous est une association qui apporte depuis plus de 10 ans du réconfort aux enfants hospitalisés. Rencontre avec l'initiatrice de l'association, Nolwenn Febvre, infirmière anesthésiste à l'hôpital Sud de Rennes.

Nolwenn Febvre et David Blouin, Les P'tits doudous © Radio France / Lionel Thompson

C'est dans la salle de réveil des urgences pédiatriques de cet hôpital que l'aventure des P'tits doudous a commencé.

Ca a commencé par un découragement. Je me suis dit : ce n'est pas possible d'entendre les enfants pleurer pour venir au bloc opératoire ! Soit je fais quelque chose pour que ça change, soit je m'en vais et je change de métier. On n'avait même pas un doudou à leur offrir quand ils passaient au bloc opératoire. Ca a été ma première action, essayer de trouver des doudous pour les récompenser du parcours à l'hôpital.

Après avoir obtenu un premier carton de peluches offertes par un fabricant de la région, il faut trouver de quoi les acheter. Pour financer l'achat de doudous, Nolwenn Febvre trouve rapidement une idée toute bête.

Un jour, j'ai vu le chirurgien qui opérait jeter un fil de bistouri électrique à la poubelle. Avec une anesthésiste je l'ai récupéré et on l'a dénudé. On s'est retrouvé avec une petite bobine de cuivre. Je lui ai dit : si on récupérais tous les fils au CHU, peut-être qu'on arriverait à se financer en vendant le cuivre à un ferrailleur ? Et tout le monde s'est mis à récupérer ce fil de bistouri électrique.

Depuis, l'association se finance en revendant beaucoup d'autres matériels médicaux non contaminés et recyclables : emballages en aluminium, lames d'intubation en inox et même chutes de matériel orthopédique en titane. 6 tonnes de matériel l'an dernier rien qu'à l'hôpital de Rennes, qui économise le coût de traitement de ces déchets. L'association a aussi rapidement fait plus que les peluches pour le bien-être des enfants en créant par exemple, avec l'entreprise Niji et le designer Djagg, un jeu interactif sur tablette, qui apaise les jeunes patients à chaque étape avant l'opération.

On a fait ce jeu où l'enfant est le héros d'un parcours à l'hôpital, jusqu'au bloc opératoire. Notre chef de service à mis en place une étude. On a comparé l'application et les médicaments. Et les résultats étaient vraiment importants pour notre application, sans pic d'anxiété une fois que l'enfant jouait. Jusqu'à la sortie de salle de réveil, son anxiété ne montait pas, était stable, et donc notre chef de service a décidé de prescrire le jeu.

Ce jeu devenu prescription a incité d'autres soignants, partout ailleurs en France, à créer des antennes de l'association. Celle-ci est désormais présente dans plus d'une centaine d'hôpitaux français.

Une application pour les parents

Pas à cours d'idées, les P'tits Doudous vont lancer cette année une application pour les parents, nous explique David Blouin, infirmier anesthésiste et chargé de la communication de l'association.

Le manque d'informations et de communication est vraiment pointé du doigt par les parents. Vous achetez une paire de chaussettes sur internet, vous pouvez savoir que vos chaussettes sont en Chine. Par contre, votre enfant, vous ne savez pas s'il dort, s'il est opéré ou en salle de réveil... Donc là, avec des QR codes, les gens recevront une notification pour savoir en temps réel où se trouve leur enfant.

Une porte de la salle s'ouvre et un médecin apparaît. Nolwenn Febvre salue Séverine Larralde, médecin anesthésiste et trésorière de l'association nationale pendant plusieurs années. "Tu as dû tripler les comptes pendant ton mandat", plaisante-t-elle en riant, avant de nous expliquer que l'association a aussi changé les relations entre collègues.

Les P'tits Doudous, ça nous a tous lié, en fait. Et ça, c'est top !

L'infirmière n'a plus envie de quitter son métier, elle travaille maintenant à temps partiel pour l'hôpital et se consacre en partie à l'association. Elle aimerait, en revanche, que ce type d'action soit intégré au temps de travail des personnels hospitaliers.