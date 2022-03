Loin des multiplex urbains, des dizaines d'associations en France portent le cinéma dans les campagnes. Dans les villages du Trièves, au Sud de Grenoble, l'association Ecran vagabond propose des projections itinérantes depuis près de 40 ans.

Une séance de cinéma itinérant à Sinard avec Ecran Vagabond du Trièves © Radio France / Lionel Thompson

A la nuit tombante, dans une salle communale de Sinard, un village de 700 habitants situé dans le Trièves au sud de Grenoble, quelques bénévoles déchargent d'une voiture une grosse malle. A l'intérieur, un gros projecteur numérique qu'il faut sortir de la voiture à l'aide d'un treuil. Jean-Luc, l'un des bénévoles nous explique la manœuvre.

On va le mettre en place, le faire chauffer un peu parce qu'il est resté toute la journée dehors au froid. C'est un vrai projecteur professionnel, le même que dans les salles de cinéma des grands complexes.

A chaque salle ses réglages, pour adapter la projection à l'écran et au système audio du lieu. Jean-Luc, le trésorier, a été formé à la projection, comme une moitié de la centaine de bénévoles. Ecran Vagabond du Trièves possède trois projecteurs qui tournent dans treize communes, en plus de celui dont elle dispose dans une salle permanente, à Clelles. L'association est née dans les années 80, pour faire revivre une tradition vieille comme le cinéma, nous dit la vice-présidente Hélène Gentilhomme.

Nous, on dit que le cinéma est né itinérant ! Il y a eu le cinéma avec ce qu'on appelait "les curés", à l'époque, et puis il y a eu un gros vide et ce sont de jeunes élus qui voulaient mettre de l'animation dans leur village qui l'ont fait renaître. Certes, le confort est nettement moins élaboré que dans les grandes salles mais par contre il y a la convivialité. C'est à dire que, à part ça, il ne se passe pas grand chose dans ces villages et, là, ça donne un rendez-vous. Ca permet de se retrouver, de regarder des images ensemble, de se rencontrer régulièrement.

Trois habituées qui prennent place sur les chaises en plastique confirment ces propos.

On vient à pied voir un film et on a une sélection qui est sympa comme tout. On a beaucoup de chance ! Nous venons toutes les semaines ! Nous sommes trois fidèles. Venir au cinéma, se retrouver entre copines, c'est un avantage ! Moi, des fois, je viens, sans même connaître le titre du film, juste pour se retrouver !

Autre avantage : le prix de la place n'est pas cher, 3,50 euros pour les abonnés.

Trois films par quinzaine

Nous demandons à Jean-Luc, qui tient la caisse à l'entrée de la salle s'il vend aussi du popcorn et des esquimaux.

Du popcorn et des glaces ? Ah non, on ne fait pas ça ! On le faisait quand on était en argentique, parce qu'il fallait changer de bobine, donc il y avait toujours un petit break de cinq minutes. Alors, de temps en temps l'été, on s'amusait à distribuer des glaces. Mais là, maintenant, non. Il n'y en a plus...

Car, oui, on vient quand même avant tout pour voir des films ! Trois long métrages programmés par quinzaine : un film grand public, un film d'art et essai et un film jeune public, tous sélectionnés par la commission programmation de l'association.

On est une dizaine de bénévoles dans cette commission. En fonction des sorties, on va lire, chercher des critiques, aller dans des avant-premières. Et puis on choisit. Pas ce qui nous plaît à nous mais ce qui peut plaire à nos spectateurs. Les gens aiment bien, en fait, faire confiance aux programmateurs et venir voir des films que, peut-être, ils ne seraient pas allés voir dans l'agglomération grenobloise.

Ce soir-là, c'est En attendant Bojangle. La lumière s'est éteinte, la magie du cinéma peut opérer pour la vingtaine de spectateurs présents. Ecran Vagabond du Trièves est adhérent à l'Association Nationale des Cinémas Itinérants (ANCI) qui regroupe plus d'une soixantaine d'associations de cinéma itinérant en France.