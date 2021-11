Noël approche, comme chaque année l'éco-organisme Ecosystem a lancé, avec Emmaüs et une soixantaine d'associations locales, l'opération "Laisse parler ton cœur", une grande collecte de jouets d'occasion dans toute la France. Visite du point de collecte de Besançon.

Penché sur une des deux grandes hottes en carton mises à la disposition du public à l'entrée de la déchetterie de Tilleroyes, Roland Morales, vice-président du Sybert, l'organisme qui traite les déchets à Besançon, joue pendant quelques instant au père Noël.

En bon état car les jouets sont devenus des produits de consommation qu'on jette après qu'ils aient parfois très peu servi. Roland Morales le sait d'expérience.

Pourquoi alors ne pas en faire profiter d'autres enfants ? C'est le sens de cette collecte.

A Besançon, c'est Emmaüs qui récupère ensuite ces hottes de jouets donnés par les particuliers. Luc Chambrey, responsable de l'association, nous explique leur devenir.

On va récupérer les jouets, les trier, les remettre en état le cas échéant. On a un stock de pièces, donc avec deux jouets incomplets, on essaie d'en refaire un complet. Et puis on va les mettre dans nos salles de vente. On vend la plupart des jouets et avec l'argent de ces ventes on fait ce qu'on a toujours fait à Emmaüs, c'est à dire qu'on partage. Ca nous permet de continuer notre accueil en communauté. Sur Besançon, on a une petite trentaine de compagnons et de compagnes. C'est le premier aspect de notre action solidaire, l'accueil des plus souffrants. Mais on initie aussi des actions de solidarité locales, nationales et internationales. Il y a certaines années où avec le fruit des ventes on achète carrément des objets neufs qu'on met, notamment, à la disposition des hôpitaux.