Le projet de renforcement des digues de protection de l'île de la Barthelasse à Avignon fait polémique depuis longtemps. Il pourrait détruire une partie de la forêt des rives. Un collectif se mobilise depuis plusieurs années pour le modifier.

Ce collectif, SOS Barthelasse, est peut-être sur le point d'obtenir gain de cause : les élus locaux ont considéré, lors d'une enquête publique récente, qu'il fallait peut-être revoir le projet et son impact écologique. Sylvie Fournier a longtemps habité sur les rives de l'île. Elle est une des fondatrices du collectif et nous accompagne sur la ripisylve, la forêt de la rive, menacée de destruction. Elle nous montre les grands arbres, centenaires pour la plupart, qui bordent le fleuve.

"Nous, on dit qu'il ne faut pas y toucher, parce qu'il y a un très grand nombre d'espèces protégées. Il y a, bien sûr, les castors, la loutre, qui est revenue récemment, il y a tous les amphibiens, tout ce qui est insectes, plus les oiseaux. Il y a un nombre incalculable d'oiseaux."

C'est en effet un havre de verdure classé Natura 2000 à portée de la ville, qu'on entend sur l'autre rive. Une pétition a recueilli plusieurs milliers de signatures contre ce projet que les opposants, comme l'Autorité environnementale, jugent daté.

"C'est un projet qui a plus de 30 ans, qui a été fait un peu rapidement à notre avis, à une époque où on n'était moins conscient des enjeux écologiques. L'étude environnementale a été mal faite, trop rapidement, en 10 jours."

Sur l'île, des habitants et des agriculteurs sont au contraires dépités à l'idée de repousser encore des travaux qu'ils jugent nécessaires pour protéger leurs propriétés ou leurs activités.

Protéger l'activité ou la nature ?

Bernard Cappeau est maraîcher, président du syndicat des digues, il a appris à vivre avec les crues mais s'en protéger lui paraît aujourd'hui plus vital qu'avant.

"Mon père qui était agriculteur me disait qu'il pouvait perdre une récolte tous les 3 ans et survivre. Nous, si on perd une récolte une année, par les inondations, ça va être difficilement surmontable et si on en perd deux, certainement que mes enfants vont changer de profession. On ne pourra pas survivre après."

Pour ce maraîcher dont la famille cultive ces terres depuis trois générations, c'est un choix à faire : "ou on protège les entreprises et les habitants, ou on protège la ripisylve". Tout ce qu'il souhaite, c'est qu'il y ait une protection, qu'elle soit conforme à ce qui était décidé jusqu'à maintenant ou qu'elle soit sous un autre projet.

De son côté, SOS Barthelasse propose de construire des digues plus en retrait, qui épargneraient la ripisylve. Sylvie Fournier pense qu'il y a moyen de dialoguer entre les pro et les anti. Elle est en tout cas assez fière d'avoir initié le débat.

"S'il n'y avait pas un collectif de créé, des gens qui se bagarrent, ben ça serait passé : on aurait tout coupé, bétonné, sans réfléchir plus loin. Je ne sais pas comment ça va finir mais je suis assez fière d'avoir fait ça, quand même, depuis 10 ans. Ca ne veut pas dire que l'inquiétude des agriculteurs n'est pas valable. Mais n'importe qui en venant ici le pense : on ne peut pas détruire ça. Il faut trouver une autre solution."

Le dossier est entre les mains du préfet.

