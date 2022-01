Les Jardins perchés, une résidence HLM innovante à Tours, intègre une ferme urbaine qui occupe les espaces verts mais aussi le toit des immeubles avec une grande serre où sont cultivés fruits et légumes en hydroponie.

Pour aller sous la serre des Jardins perchés, comme le nom l'indique, il faut prendre l'ascenseur.

On a une serre de 800 mètres carrés à plus de 10 mètres de hauteur, donc c'est un peu innovant en France aujourd'hui, avec un accès par le même ascenseur que pour l'accès des résidents de l'immeuble.

La grande serre a en effet été intégrée en toiture de cette résidence de 76 logements sociaux dès sa conception et sa construction récente. C'est ensuite le lycée agricole de Tours Fondette qui s'est vu confier l'exploitation des espaces maraîchers, dont cette serre où il n'y a pas un gramme de terre mais des présentoirs avec des plantations en hydroponie, nous précise Audrey Debonnel, jeune ingénieure agronome et cheffe de projet .

Toutes les plantes poussent dans l'eau, dans une solution nutritive où on va apporter les engrais nécessaires au bien-être de la plante. C'est de l'hydroponie en maraîchage diversifié, donc on n'a pas de monoculture, on a plus de 100 variétés qui sont cultivées dans cette serre. On doit trouver un équilibre, au niveau des engrais, pour que toutes les plantes puissent bien se développer.