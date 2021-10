Midipile, une start-up basée à Angoulême, développe un projet de véhicule d'un nouveau genre, sorte d'hybride entre le vélo et la voiture électrique, qui permettra une mobilité douce en ville.

Benoît Trouvé (à droite) et Vincent Rumeau, Midipile © Radio France / Lionel Thompson

Ce sont d'anciens ingénieurs de Peugeot qui se sont lancé dans cette aventure. Emmenés par l'un d'eux, Benoît Trouvé, qui a parcouru l'Asie à vélo pendant deux ans et en est revenu avec une conviction qui a donné son nom au projet.

Midipile, parce que c'est le moment de faire autrement, de changer de paradigme et de réinventer la façon dont on vit aujourd'hui. Dans Midipile, il y a "midi", l'idée du soleil et du photovoltaïque, et "pile" pour les accumulateurs d'énergie embarqués.

Plusieurs mois de travail plus tard, avec une équipe d'une dizaine de personnes et le soutien de la région Nouvelle Aquitaine, la maquette du futur véhicule, mi-vélo mi-voiture, trône au milieu de l'atelier de la start-up.

Une position proche du vélo couché

Le véhicule a 4 roues, pour la stabilité. La position de conduite est plus proche du vélo couché, avec une manette de direction qui ressemble à un petit volant de jeu vidéo.

On pédale pour générer de l'électricité utilisée par les moteurs qui sont dans les roues. Le véhicule est caréné, fermé, pour d'avantage de confort, mais aussi de sécurité. Cette carrosserie permet aussi d'inclure des panneaux solaires avec la promesse d'une quarantaine de kilomètres par jour de recharge.

Ce véhicule homologué pourra rouler à 45 kilomètres heure et en version pick-up permettra d'embarquer plus de marchandises qu'un vélo cargo pour viser, dans un premier temps, le marché de la livraison. Pour avoir la plus faible empreinte carbone possible, les matériaux envisagés sont soigneusement choisis : une structure aluminium avec des "peaux" composites recyclables et, si possible bio-sourcées, des fibres naturelles, chanvre ou lin, des résines bio-sourcées, des matériaux-sandwich avec du liège...

L'ultime serait d'avoir une porte compostable. Une fois cassée, on la dépose sur le tas de compost. On en reçoit une nouvelle à monter soi-même. L'idée aussi, c'est de donner aux usagers les moyens d'auto-réparer.

Un premier prototype devrait rouler en 2022. Midipile compte ensuite rapidement proposer ses véhicules en leasing avec des services associés, aux entreprises puis à terme aux particuliers. S'il avait une baguette magique, Benoît Trouvé, aimerait accélérer la transition énergétique.