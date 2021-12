Le restaurant Le XXI, à Rouen, a été créé par des parents de l'association trisomie 21 pour permettre à des jeunes handicapés d'accéder à l'emploi. Une belle initiative et on y mange bien !

Une partie de l'équipe du restaurant Le XXI © Radio France / Lionel Thompson

A première vue, Le XXI est un restaurant comme un autre, au coeur de la ville. Une devanture discrète, un décor contemporain coloré et chaleureux. L'idée est d'offrir une restauration de qualité explique Bertrand Haugel, président de l'association Trisomie 21 Rouen et directeur de l'établissement.

L'idée de base, c'était vraiment d'avoir un restaurant accueillant. On a une décoratrice qui a fait quelque chose d'assez exceptionnel. Et on a un chef de cuisine qui ne travaille que des produits locaux, frais, une cuisine de qualité avec trois entrées, trois plats, trois desserts. Les retours sont très bons et le lieu est très joli.

Une cuisine du marché et un plat végétarien systématiquement au menu. Ce qu'il a d'original, ce restaurant, c'est donc qu'il est inclusif et offre un emploi à un douzaine de jeunes handicapés qui travaillent en deux équipes, 3 jours par semaine, au service en salle encadrés par une cheffe de salle, ou avec le chef en cuisine pour les préparations froides. C'est le cas de Gauthier :

Je travaille à la cuisine. Ca me plaît beaucoup. Ce matin j'ai fait un tiramisu. Franchement, j'aime beaucoup aussi l'ambiance d'équipe quand on travaille. La cuisine est directement entrée dans ma vie !

Comme tous les débutants, ces jeunes sont parfois un peu hésitants dans leur travail mais ils sont motivés et paraissent s'épanouir.

Le principaml résultat, le plus positif, c'est leurs sourires, leur volonté de bien faire, de réussir. Et puis le fait qu'ils soient très satisfaits de venir ici. Certains commencent à 9 heures mais ils arrivent dès 8 heures et demie. Ils sont très heureux de venir, très heureux de travailler ici. Ca, c'est notre principale réussite.

Une éducatrice vient toutes les semaines s'assurer du bien-être de ces jeunes.

L'emploi reste un problème

Cet emploi est d'autant plus important pour eux que l'accès au travail reste un vrai problème pour les personnes trisomiques ou déficientes intellectuelles.

C'est très compliqué. Les statistiques, je crois que c'est deux ou trois fois plus de chômage que dans la population dite "normale". Tout est plus compliqué. Il y a des aides, bien entendu. Il y a l'AAH, qui est à un peu plus de 900 euros par personne et qui est sensée compenser ça. Mais, oui, ça reste très compliqué pour des jeunes en situation de handicap de trouver un emploi.

Pour lancer ce restaurant, les initiateurs se sont inspirés d'un établissement identique à Nantes, Le Reflet. Au moment du repas, habitués ou non, les clients aprécient la démarche.

Je ne connaissais pas, je n'étais jamais venue mais j'en avais entendu parler et j'étais très tentée de venir. Employer des personnes en situation de handicap ? C'est une très très bonne idée parce que ça reste compliqué. En France on n'est pas très bon là-dessus, donc je trouve que l'idée est géniale.

Depuis peu ce restaurant inclusif propose aussi un service de traiteur.