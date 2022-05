L'association les Canaux organise des conférences, des stages, des rencontres et soutien des projets très divers pour promouvoir l'économie sociale et solidaire et la protection de l'environnement.

Elisa Yavchitz, directrice des Canaux, et Codou Ba, fondatrice de Boolo Food © Radio France / Lionel Thompson

L'association s'est installée depuis 5 ans dans un beau bâtiment qui fût le siège de l'administration des canaux parisiens. Elisa Yavchitz, la directrice, nous guide dans les différentes pièces qui, toutes, ont été aménagées avec de la décoration et des ustensiles de récup.

Certaines lampes, par exemple, sont faites à partir de papier-cuisson. "Ca ressemble à des nuages, c'est très beaux", commente Elisa Yavchitz. Dans la même pièces, les tables ont été fabriquées avec le bois déjà présent dans ce bâtiment, qui comportait de nombreuse menuiseries, Sur les murs, la tapisserie a été confectionnée à partir de moquettes récupérées dans des salons. "C'est Emmaüs et l'atelier Les Résilientes qui en ont fait une très belle tapisserie murale", précise la directrice des lieux.

Dans ces salles mais aussi à distance, par internet, les porteurs de projets ou les salariés qui veulent agir dans leurs entreprises peuvent bénéficier gratuitement de conseils et d'accompagnements pour des activités d'économie solidaire, une forme d'économie où les bénéfices sont réinvestis ou partagés par les salariés.

On soutient 4500 jeunes entrepreneurs qui ont décidé de se lancer dans une activité solidaire, ou une activité qui intègre la protection de la planète, de la biodiversité. Comme Codou, par exemple, qui s'est lancée dans la restauration pour, non seulement avoir un restaurant, mais aussi aider le Sénégal.

L'association les aide à trouver des solutions, à agir pour changer les choses et à intégrer plus largement l'environnement et la solidarité dans leur activité.

Codou Ba, dont nous a parlé Elisa Yavchitz, est de passage ce jour-là aux Canaux. Elle a bénéficié du dispositif de soutien pour lancer l'été prochain à Paris son restaurant franco-sénégalais Boolo Food. Elle souhaite que ce soit un restaurant d'insertion, un lieu de partage, de rencontres. Elle le définit comme une sorte de petit tiers-lieu où il y aura de la restauration sur place ou à emporter et de la livraison. L'aide apportée par les Canaux a été bénéfique à son projet nous dit-elle.

Le soutien des Canaux nous a permis de tester notre projet, de rencontrer des acteurs de l'ESS, des bailleurs, des financeurs et de bénéficier d'un local par le biais de la ville de Paris. Les Canaux nous ont permis de grandir, de changer d'échelle.

"Quand on se lance on a besoin de plein de compétences différentes", ajoute Elisa Yavchitz. "On a beaucoup d'envie, d'énergie. Nous on va apporter, par des formats très courts, des petits compléments qui vont permettre de se lancer en étant un peu plus sécurisé."

Pouvoir tester son projet

Pour tester son activité, Codou Ba a d'abord pu s'installer dans un des trois kiosques de l'association. Trois anciens kiosques à journaux installés sous le métro aérien, proche de la station Jaurès voisine et équipés comme des food trucks. Ils peuvent héberger temporairement 9 initiateurs qui se succèdent dans les lieux.

L'économie sociale et solidaire se développe, mais il faudrait la populariser encore plus estime Elisa Yavchitz.

Il faudrait que ce soit connu par plus de monde. C'est ce qu'on essaie de faire. De toujours plus communiquer pour montrer que c'est possible, dans tous les métiers, dans tous les secteurs d'activité.

Pour conseiller les porteurs de projets, un grand nombre d'ateliers des Canaux sont animés par des professionnels en pro bono, du bénévolat pris en partie sur leur temps de travail.

