A Collias, un village sur les rives du Gardon, des habitants, le maire et des associations veulent préserver deux moulins promis à la destruction par l'Etat car ils sont en zone inondable.

Jean-Marc Esberard, pdt de l'APGA (de dos à gauche) et Henri Remézy, propriétaire devant son moulin © Radio France / Lionel Thompson

Ces deux moulins sur l'Alzon, petit affluent du Gardon, ont bien résisté à la crue meurtrière de 2002 mais le préfet, après une longue enquête publique, a pris fin 2020 un arrêté d'expropriation et de destruction contre lequel les habitants essaient de se battre. Parmi eux, le président de l'Association pour la Protection du Gardon et de ses Affluents, Jean-Marc Esberard, qui nous guide. Devant le premier des deux moulins, le moulin Fages, il nous explique qu'en 2002 l'eau de la rivière était montée jusqu'au niveau du pont qui l'enjambe. Il fait 18 mètres de haut ! L'eau était donc montée subitement à 18 mètres au-dessus de son lit. Et le moulin Fages n'a aucune séquelle de la crue, il est en parfait état de conservation.

Les fondations sont très certainement romaines. Les archives les plus anciennes remontent au XIIIème siècle. En 2002, on a eu 23 morts noyés. 4 ou 5 personnes dans leur voiture, je crois, les autres chez eux. Ce n'est pas dans les moulins qu'on se noie, c'est dans la rivière, lorsqu'on est en période d'étiage et qu'il n'y a presque plus d'eau.

Ce moulin inhabité pourrait d'ailleurs être transformé en poste de secours, ajoute Jean-Marc Esberard, utile notamment l'été quand le Gardon est fréquenté par des milliers de touristes. La visite se poursuit avec le second moulin, encore habité celui-là par son propriétaire, Henri Remézy, qui s'est résolu à son expropriation mais pas à la destruction de son moulin.

Le moulin nous appartient depuis 3 générations, depuis 1918. Mes grands parents étaient là, mon père était là et puis moi maintenant. Si le moulin devait être détruit, ce serait une catastrophe pour toute la région.

Catastrophe surtout si le seuil, le petit barrage attenant au moulin, devait être détruit lui aussi considère Jean-Marc Esberard.

Maintenir un écosystème

"Quand vous cassez les seuils, avec les berges qui sont en poussée, le lit s'effondre et vous mettez les berges en aspiration. C'est comme ça que les berges s'effondrent et partent lors des crues", explique-t-il.

Conserver le moulin et son barrage, c'est conserver des nappes de surface en eaux, pour permettre à tous les jardiniers de pouvoir arroser. C'est permettre toutes les zones maraîchères en amont et c'est le maintien d'une rivière avec tout son écosystème.

L'association a recueilli 1.500 signatures pour conserver ce patrimoine. Le moulin possède des écuries et peut accueillir des chevaux. Les associations proposent aussi de le remettre en fonction pour produire de l'huile d'olive. L'environnement du Gardon a déjà été dégradé ces dernières décenies, notamment avec l'activité des gravières, et Jean-Marc Esberard aimerait préserver le peu qui reste de la rivière qu'il a connu.

Quand j'étais enfant, on avait des montées de hotus. C'est un poisson qui remonte en groupes très importants pour se reproduire. Dans 20 centimètres d'eau, c'était noir de poissons, parfois sur 200 mètres. Aujourd'hui pour trouver un poisson, ça devient compliqué. Je suis né ici, on a connu un paradis qui est train de nous filer entre les mains, simplement à cause de... comment dire ? Peut-être un peu d'incompétence ? Mais je dis toujours : ne rien lâcher, jamais, et je ne lâcherai jamais rien !

Un combat que partage le nouveau maire de Collias, opposé lui aussi à la destruction des moulins.