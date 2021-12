Les dons alimentaires ont souffert de la crise du Covid. Solidarité Associations est une plateforme créée en 2020 pour croiser les dons des entreprises et les demandes des épiceries solidaires, comme l'Episol du Bourget, en banlieue parisienne.

Mehdi et un bénévole de l'Episol du Bourget © Radio France / Lionel Thompson

Quand nous sommes allés les voir, c'était jour de livraison dans la petite épicerie. Tous les jeudis, les bénévoles de l'Episol du Bourget disposent les produits dans les rayons sous la direction de Mehdi, le responsable.

Tous les jeudis, on va récupérer les denrées. Donc, ce matin on est allé à la Banque alimentaire de Gennevilliers. On fait des "ramasses" dans deux magasins Monoprix. On distribue tous les jeudis après-midi et vendredi toute la journée. En plus, on fait des maraudes solidaires. On va distribuer aux sans-abris, dans la rue, sur le département. C'est très, très dur pour les dons. Pour les collectes alimentaires, c'est très difficile en ce moment. Avec la crise, les gens ne donnent pas beaucoup. La Banque alimentaire, c'est pareil, c'est assez mince. C'est la crise un petit peu pour tout le monde...

La crise a multiplié le nombre de personnes qui ont besoin d'aide et les dons sont moins importants nous confirme Christelle Perrin, du réseau ANDES, auquel est affiliée l'Episol du Bourget et qui regroupe 450 épiceries solidaires en France.

On observe une baisse des dons, soit en volume, soit en qualité, avec de moins en moins de produits frais donnés aux associations. C'est une équation qui n'est pas simple à gérer. Les épiceries solidaires ont des modèles économiques qui sont juste à l'équilibre, on va dire. Si elles doivent acheter plus, ça devient compliqué. Notre rôle chez ANDES, c'est aussi de trouver des solutions alternatives pour retrouver plus de dons dans les épiceries solidaires.

Un outil gratuit

Parmi ces solutions alternatives, la plateforme internet Solidarité Associations élaborée en partenariat avec l'ANDES et plusieurs organisations et distributeurs. Lancée en 2020, elle est opérée par l'entreprise Comerso, spécialisée dans la récupération des invendus de la distribution et de l'agro-alimentaire. Elle vise à faciliter les dons, explique le directeur de la communication de Comerso, François Vallée.

La plateforme, c'est un outil, un peu comme leboncoin, gratuite pour les entreprises et les associations, qui permet aux entreprises de poster des annonces et aux associations de poster des besoins. La plateforme va connecter les entreprises et les associations, pour le don alimentaire.

Mehdi, qui dirige l'Episol du Bourget se montre intéressé :

C'est très bien, ça ! Dès cet après-midi je vais créer un compte et voir ce qu'on peut proposer et recevoir.

Le site internet est encore perfectible, nous a précisé depuis Mehdi, mais il doit permettre à la fois d'aider les épiceries solidaires et de lutter contre le gaspillage alimentaire. L'ANDES a également mis en place 4 plateformes logistiques, les "Chantiers de Marianne", des chantiers d'insertion dans les 4 grands marchés de gros de Rungis, Perpignan, Lille et Marseille, pour récupérer des dons de grands volumes qui sont ensuite redistribués en plus petites quantités dans les épiceries du réseau.