Tout au long de l'année, l'association Clean my Calanques organise des ramassages de déchets sur le littoral, ludiques et ouverts à tous, surtout au jeunes.

Eric Akopian, fondateur de Clean my Calanques © Radio France / Lionel Thompson

Malheureusement, il n'y a pas qu'au moment où il y a des orages que les plages et les calanques sont polluées. C'est en faisant son footing, il y a un peu plus de 4 ans, qu'Eric Akopian, jeune coach sportif marseillais, a eu l'idée de fonder cette association.

J'allais très souvent en vadrouille dans les Calanques pour m'entraîner et je tombais toujours sur des déchets, des déchets, des déchets... Que ce soit des déchets anciens provenant de décharges, ou des déchets plus récents, ménagers, industriels, alimentaires. J'en avais marre alors au lieu de râler je me suis dit : tu as plein d'énergie, tu peux te baisser pour les ramasser. J'ai appelé des collègues pour faire une randonnée tous ensemble, avec la musique, le pique-nique, la baignade comme d'habitude mais en plus, en chemin, on ramasse !

Ce qui n'était au départ qu'une bonne action entre amis s'est transformé en véritable association qui a collecté à ce jour plus de 4 tonnes de déchets. Clean my Calanques réunit une ou deux fois par mois jusqu'à 500 volontaires pour des opérations de nettoyage où les participants ramassent tout ce qu'ils trouvent. Vraiment tout.

On trouve des choses folles. On a déjà trouvé des cocktails Molotov, des seringues, des pierres tombales, des crânes d'animaux, des pistolets, des lettres de francs-maçons, des lettres d'amour... C'est une chasse au trésor ! C'est triste, en soi, mais on essaie d'en jouer pour en faire quelque chose de positif.

L'association organise à chaque ramassage un concours du déchet le plus loufoque avec des lots à gagner.

Recycler les déchets

Le gros des détritus est quand même plus ordinaire : beaucoup de bouteilles en plastique, de canettes et de mégots que l'association essaie, si possible, de recycler.

Dès le ramassage, on trie : le carton, le verre, les bouteilles, etc. Pour les déchets qu'on peut revaloriser, on est associé à des partenaires. Recyclop prend tous nos mégots de cigarette, ils en font de l'énergie, de l'électricité. Sauvage récupère tous nos bouchons plastique pour en faire des bijoux. On essaie de voir avec TerraCycle et les baskets Corail pour qu'ils prennent nos bouteilles en plastique, parce qu'on en trouve énormément.

Les ramassages se veulent toujours ludiques. L'association cherche à sensibiliser notamment les jeunes en réalisant aussi des clips, comme ce pastiche de "Bande Organisée", du rappeur marseillais Jul, qui a été regardé des milliers de fois sur internet.

Nous, on aime le rap, donc on a remixé des chansons de rap. On aime le sport, on a fait des vidéos avec des sportifs. On aime l'art, etc. Tout ça pour qu'avec chaque vidéo on arrive à sensibiliser des gens différents. On va vers les gens qui s'en foutent, qui ne savent même pas ce que c'est que de recycler et qui jettent encore des déchets par terre. Moi, c'est ça qui m'intéresse.

Dans le même esprit, Clean my calanques intervient aussi dans les écoles pour sensibiliser les élèves dont l'écologie n'est pas toujours la première préoccupation. Prochain ramassage, le 12 décembre.