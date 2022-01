Les éoliennes ne soulèvent pas toujours un vent de colère. Le collectif Energies citoyennes en Pays de Vilaine développe depuis près de 20 ans des parcs d'éoliennes impliquant les riverains. Rencontre avec l'un des fondateurs.

Les éoliennes de Béganne © Radio France / Lionel Thompson

Dans le salon de sa maison, dans un hameau près de Redon, Michel Leclercq scrute l'écran de son ordinateur pour voir en temps réel la production d'un des parcs éoliens du collectif.

Alors, aujourd'hui, il n'y a pas grand chose. 1,9 mégawatt, ce n'est pas grand chose. Par contre samedi, où il y avait du vent, on était à 130 mégawatts.

Les mégawatts ne semblent plus avoir de secrets pour lui, même s'il se défend d'être un spécialiste ! Rien ne prédestinait pourtant ce sculpteur et ancien prof d'Arts plastiques à devenir un des pionniers de l'éolien citoyen et administrateur d'Energies citoyennes en Pays de Vilaine (EPV). Rien, sinon quelques convictions.

Depuis longtemps je m'intéresse aux énergies renouvelables, un peu en contrepartie du nucléaire. Ici, on a des capteurs solaires sur la maison, l'eau chaude solaire, une serre pour chauffer la maison et du bois pour se chauffer. Donc, c'était dans la continuité directe.

L'idée de mettre une éolienne sur son terrain vite abandonnée, Michel Leclercq s'est associé au début des années 2000 à d'autres citoyens aux motivations diverses. Après de nombreuses années à se débattre avec les difficultés juridiques, financières et techniques, ils ont fini par réussir à lancer en 2014 à Béganne le premier parc éolien 100% citoyen en France.

De l'électricité pour 20.000 personnes

Aujourd'hui le collectif compte, via différentes structures, trois sites, 13 éoliennes qui peuvent couvrir les besoins de 20 000 personnes et impliquent environ 2000 citoyens. Surtout, EPV a fait école.

On s'est retrouvé à accompagner d'autres porteurs de projets et à être cofondateurs d'un mouvement national qui s'appelle Energies Partagées, qui structure l'ensemble de la filière des énergies renouvelables citoyennes pour créer des outils méthodologiques, des outils techniques et aussi un outil financier : Energies Partagées Investissement, qui permet à tout le monde de pouvoir soutenir le développement des énergies renouvelables et d'avoir quelques revenus en prime.

Les revenus constituent aussi des retombées financières pour les collectivités impliquées et servent notamment a financer des actions de maîtrise de l'énergie. L'implication citoyenne permet également de lever les oppositions. Pas toutes.

Lors de l'exploitation, notamment, on est particulièrement sensible à générer le moins de gène possible pour les riverains, parce qu'on les croise tous les jours. Les riverains savent où s'adresser quand il y a des problèmes et on prend les moyens de les résoudre. Par contre, pour les nouveaux parcs, il y a un lobby anti-éolien qui est extrêmement puissant, qui harcèle les gens pour qu'ils s'opposent à l'éolien.

Michel Leclercq est convaincu que les énergies renouvelables, pilotées par les citoyens et les territoires plutôt que par des investisseurs extérieurs, constituent la solution d'avenir, conjointement à la maîtrise de notre consommation. Il n'est évidemment pas le seul à le penser.