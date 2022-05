Se doucher est malheureusement un luxe pour certains . A Avignon, une Mobil'douche, portée par l'association Depaul France, offre aux personnes sans abris ou précaires la possibilité de se doucher, et un peu plus que ça.

Trois après-midi par semaine, le camping car bleu et blanc stationne sur un parking adossé aux remparts de la ville. Gilles, bénévole de l'association, est chargé de l'accueil. Il nous fait monter à l'arrière de l'habitacle pour nous montrer où se trouve la douche, ainsi que des toilettes. Un petit espace qui peut se fermer pour préserver l'intimité des bénéficiaires.

"On leur donne tout ce qu'il faut pour se doucher, serviette, etc. Ils ont un petit coin à eux, intime. Ils peuvent prendre tout leur temps pour prendre leur douche. On ne donne pas de limite de temps", nous explique-t-il.

La douche est sur rendez-vous. Outre la serviette, l'association offre aussi les produits d'hygiène et, si besoin, des vêtements ou des sous-vêtements propres provenant de dons entreposés dans la partie avant du camping-car. Gilles, qui était coiffeur, propose même une coupe de cheveux.

C'est surtout les messieurs qui le demandent. Les dames, c'est plus rare, précise Gilles. Il se rappelle d'un homme qui avait trouvé du travail et était immédiatement venu se faire couper les cheveux avant d'aller se présenter au boulot.

"Une coupe de cheveux, ça a toujours une certaine valeur. L'argent qu'ils ne mettent pas là, ils le peuvent le mettre ailleurs. Ca leur permet de se nourrir, de s'acheter un vêtement qui leur convient..."

Pendant que Gilles manie la tondeuse, Zak, un habitué dont rien dans l'apparence ne laisse deviner qu'il vit dans sa voiture, sort de la douche.

Comme une petite famille

Nous lui demandons pourquoi il préfère venir prendre sa douche ici plutôt que dans d'autres lieux d'accueil.

"Il y a d'autres lieux où on peut se doucher mais où on est nombreux, où il y a des malades, des bousculades, des bagarres et des choses comme ça... Ici, c'est plus tranquille. Moi qui prend des médicaments le soir, j'ai du mal à ma lever le matin, donc c'est pratique de venir ici. C'est devenu une petite famille"

Une petite famille avec laquelle on peut prendre le temps de discuter, de boire un café. On ne vient pas là juste pour la douche, nous explique Jasmine Zerouk, responsable de l'association, mais aussi pour un moment de réconfort.

"C'est pas des douches à la suite, à la queue leu leu, hein ! Les personnes qui viennent, viennent passer un moment convivial, tranquille, parce qu'elle savent qu'elles seront toujours bien accueillies et jamais jugées.

Il n'y a d'ailleurs pas que des personnes sans abris qui viennent. Certains ont un logement mais sont en grande précarité. Jasmine Zerouk nous explique que cela peut aller du retraité, qui n'a pas forcément les moyens de payer l'eau et l'électricité avec sa toute petite pension, à un couple de jeunes précaires qui vient tout juste d'avoir un appartement mais qui a eu un problème d'eau et était resté une semaine sans pouvoir se laver.

"L'idéal, ce serait qu'il n'y ait plus personne dans les rues. Que nous n'existions plus parce que toutes les personnes ont un toit et, à minima, un lit et une douche chez eux."

Il y a environ 300 SDF recensés à Avignon mais aussi des routards de passage, notamment pendant le festival. En début de soirée, la Mobil'douche quitte son parking pour partir en maraude dans la ville. Les dons de vêtements ou les personnes souhaitant devenir bénévoles sont toujours les bienvenus pour y participer.

