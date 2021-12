Rencontre avec un apiculteur du Doubs qui vient de passer au Bio et dont le miel a été vendu en partie sous les marques "Bio Demain" et "Transition", qui aident les agriculteurs et les éleveurs à franchir le cap vers le Bio.

Vincent Pigourier, producteur de miel Bio à Rurey (Doubs) © Radio France / Lionel Thompson

Passer en Bio, c'est effectivement franchir un cap car la transition est souvent périlleuse : pendant un à trois ans, le producteur ne peut pas encore vendre au prix du Bio mais il en a déjà les contraintes. Vincent Pigourier, lui, vient d'achever cette transition. Il nous reçoit dans sa miellerie du village de Rurey. Il est apiculteur depuis 20 ans, associé à deux confrères pour produire du miel d'acacia, de fleurs sauvages et de sapin. Il y a deux ans, ils ont décidé de passer en Bio avec, donc, des contraintes, notamment pour traiter sans produits chimiques le parasite varroa, qui décime les ruches.

C'est des ateliers qui sont très chronophages. Il faut limiter le nombre de ruches, donc limiter le potentiel de production. Je pourrais estimer ça à facilement 30%. Il y a aussi tout ce qui est complément d'alimentation en cas de disette pour l'abeille, pour lui permettre de passer l'hiver. Des nourrissements garantis Bio qui sont excessivement chers. Et puis, si on a une démarche un peu éthique du Bio, où on s'interdit tout contact avec les cultures conventionnelles, on a des rendements qui sont largement inférieurs.

Le miel de Vincent Pigourier est commercialisé par la coopérative Les Compagnons du miel, qui regroupe plus de 120 producteurs en France.Le Bio, garantie supplémentaire pour un produit naturelPour encourager ceux qui, comme lui, transitent vers le Bio, une partie de leur miel est donc vendu sous les marques Bio Demain et Transition, créées par une jeune entreprise lilloise, qui garantit aux producteurs en transition un prix plus proche de celui du Bio. 8 euros le kilo pour l'apiculteur, nous a dit la coopérative. Mais pour Vincent Pigourier ce n'est pas l'essentiel.

Ca nous fait une petite valorisation supplémentaire mais qui est loin de couvrir les frais engendrés. On l'a surtout vu comme une opportunité pour une filière qui est naissante. Ils offrent, par leur visibilité et leur discours, une explication de ce que peut être le miel Bio. La plus-value sur le miel, on l'a mutualisée au niveau de tous les adhérents Bio à la coopérative. Ce fonds va nous servir à expliquer, à faire des campagnes de promotion et surtout d'explication.

Car selon ce producteur, ce dont à surtout besoin le miel, qu'il soit Bio ou pas, c'est d'information du consommateur après des polémiques liées aux pratiques douteuses, voire frauduleuses, notamment pour certains miels d'importation.

On est quand même en porte-à-faux avec des pratiques commerciales et des technologies de fraudes. Notamment en Chine où ils arrivent à faire du miel avec du sucre, avec des technologies de plus en plus avancées ! Les analyses pour discriminer ces produits frauduleux sont souvent en retard. Donc, évidement, il y a des scandales qui sont justifiés. On souffre de ça. On fait un super produit mais qui est sali par des pratiques lucratives.

Vincent Pigourier voit donc avant tout dans le Bio une garantie supplémentaire pour le consommateur, sans vouloir stigmatiser ses collègues qui travaillent de façon conventionnelle et dans les règles un produit par essence naturel.