Reachy est un robot interactif conçu par Pollen Robotics, une jeune entreprise bordelaise. Il est sélectionné pour la finale du prestigieux concours international XPrize qui sera remis à l'automne prochain.

Mathieu Lapeyre et Reachy, Pollen Robotics © Radio France / Lionel Thompson

Reachy nous accueille dans les locaux de Pollen Robotics avec des petits bzz, bzz mécaniques. C'est sa façon à lui de nous dire bonjour. Il ne lui manque que la parole, pourrait-on dire, mais ça ne saurait tarder nous confie Matthieu Lapeyre, l'un des deux ex-chercheurs de l'Institut National de Recherche en Informatique et Automatique (INRIA) qui ont fondé Pollen Robotics et créé Reachy.

Pour l'instant il ne parle pas. On est vraiment resté sur des inspirations animales. Il a une tête avec deux yeux, deux caméras en fait, un gros oeil, un petit oeil, pour lui donner un petit effet sympathique. Les deux antennes permettent l'expressivité, elle peuvent bouger à droite et à gauche du robot, un peu comme des oreilles de chat ou de chien qui permettent d'exprimer la joie, la tristesse, la surprise... On l'a habillé d'une marinière pour faire une référence à ses origines, il a un petit côté Frenchy ! Le reste du robot, c'est deux bras qui reprennent la morphologie du bras humain pour pouvoir reproduire les mêmes mouvements. Il n'a pas de jambes pour l'instant. Il y a une base mobile qui va être commercialisée. Ca sera des roues plutôt que des jambes. C'est encore compliqué d'avoir des robots à jambes. Mais les roues permettent de se déplacer dans un grand nombre d'environnements sans trop de problèmes.

Des robots avec intelligence artificielle il en existe d'autres, parfois plus grands, plus humanoïdes, plus impressionnants, mais l'une des originalités de Reachy, c'est qu'il est entièrement "open source" : ses utilisateurs pourront le modifier au grès des usages.

Si on a besoin par exemple de changer les mains pour qu'elle soient adaptées à d'autres objets à manipuler, ce n'est pas un problème. Tout est disponible pour pouvoir modifier les pièces, changer les formes. Si les caméras qu'on a utilisées ne conviennent pas, qu'il y a besoin de caméras avec des propriétés différentes, il n'y a pas de problèmes non plus. Et, évidemment, tout le logiciel peut être changé pour adapter le robot à différentes applications. Les développeurs ont accès à toutes les "briques" du robot pour pouvoir adapter leur logiciel et faire leur propre application.

Autre originalité de Reachy : il peut fonctionner de façon autonome mais aussi être manoeuvré à distance, avec deux manettes et un casque de réalité virtuelle. Mathieu Lapeyre nous demande si on veut tester. Oui, bien sûr ! On enfile le casque, on saisit les manettes et on se retrouve dans la peau du robot. On voit la pièce à travers ses yeux-caméras, on peut manoeuvrer très facilment et très intuitivement ses bras et ses mains pour saisir les pièces en bois qui se trouvent devant lui. Et ce, quelle que soit la distance où l'on se trouve, du moment qu'on est connecté.

Des applications pour les services à la personne

Pour le moment, Reachy est fabriqué de façon artisanale dans l'atelier bric-à-brac de Pollen Robotics, en attendant une possible production plus industrielle. Une trentaine d'exemplaires ont déjà été vendus à des labos de grandes écoles ou d'universités mais aussi à des entreprises qui testent d'éventuelles applications. Les créateurs de Reachy pensent qu'il pourrait être très utile dans les services à la personne.

Il y a plusieurs projets pour qu'il puisse intervenir auprès de personnes âgées ou handicapées, soit dans des EHPAD, soit à domicile. Avec ses bras, il peut les aider à saisir des objets, ou pour diverse tâches. Mais aussi, grâce à la téléopération, on peut intervenir à distance s'il y a un problème. Le robot peut être un outil qui va accompagner les soignants pour leur permettre de se concentrer sur les personnes qui en ont le plus besoin, à un temps T, pendant que Reachy passe de chambre en chambre pour vérifier que tout va bien, pour aider s'il peut le faire de manière autonome, ou appeler une personne soignante si besoin.

D'autres applications sont possibles dans les services ou la vente. Matthieu Lapeyre considère que les robots interactifs n'ont pas vocation à remplacer les humains mais à les libérer de certaines tâches pour se concentrer sur les plus importantes.