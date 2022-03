Le Monopoly des inégalités est un jeu éducatif conçu par l'Observatoire des inégalités sur la base du vrai Monopoly pour sensibiliser les jeunes à toutes les formes d'inégalités.

Assise à une table où elle a disposé le plateau, Constance Monnier de l'Observatoire des inégalités, explique à un petit groupe d'élèves de terminale du Lycée Autogéré de Paris les règles de ce jeu basé sur le vrai Monopoly mais où tous les joueurs ne sont pas égaux, comme dans la vraie vie.

L'idée, c'est vraiment de vous faire expérimenter les inégalités dans toutes leurs dimensions. Vous pouvez comparer vos personnages. Vous avez chacun une catégorie qui va avoir une influence sur votre salaire et votre patrimoine. En plus de ça, vous allez jouer avec le nombre de dés indiqué sur votre carte.

Un jeune constate dépité qu'il ne pourra avancer qu'avec un seul dé parce que son personnage est de catégorie sociale modeste alors que ses voisins ont le droit d'en lancer deux. La partie s'engage avec ces règles biaisées, inégalités de salaire, de patrimoine, inégalités liées au genre ou au handicap, tout y passe et des cartes "évènement" viennent faire prendre conscience aux élèves d'inégalités parfois moins attendues. Un des lycéen lit à voix haute la carte qu'il vient de tirer :

Vous êtes homosexuel et votre entourage l'apprend parce qu'une personne le leur annonce sans votre accord. Ca ne se passe pas bien du tout... Votre famille vous rejette, vous devez abandonner deux de vos propriétés à la banque ! (Rires) C'est horrible !

"C'est une carte qui est violente mais qui représente une réalité", commente dans la foulée Constance Monnier à l'adresse des élèves. "Il y a beaucoup de jeunes LGBT qui se retrouvent à la rue faute d'avoir une famille accueillante ou compréhensive", ajoute-t-elle en précisant que le jeu comporte aussi une autre carte "coming out" pour laquelle les choses se passent bien.

L'idée de ce jeu de Monopoly modifié est venue d'une vidéo de communication de l'Observatoire qui avait connu un grand succès sur internet il y a 5 ans. A mesure du déroulement, la partie provoque des discussions et des réflexions qui occupent en fait les trois quarts de l'atelier conçu pour durer 2 heures.

Le but pédagogique de notre jeu, c'est de donner des éléments de compréhension sur l'état des inégalités en France, pour amener les jeunes à réfléchir aux moyens qu'on pourrait aussi mettre en place pour lutter pour plus de justice sociale. Ca peut nous amener à réfléchir à ce que c'est que "réussir sa vie", qu'est-ce que le mérite, est-ce que l'égalité des chances existe ? Leur donner aussi des éléments chiffrés, avec des données, et sourcés pour objectiver ces discussions.