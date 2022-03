Les cheveux peuvent être une ressource ! Une entreprise, Capillum, incite les coiffeurs à les recycler, plutôt que les jeter. Exemple dans un salon du Mans.

Le salon L'Hair Naturel, au Mans, recycle les cheveux de ses clients avec Capillum © Radio France / Lionel Thompson

L'Hair Naturel est un petit salon en périphérie de la ville du Mans et, depuis septembre dernier, la gérante a décidé de recycler les cheveux de ses clients. Pour Virginie, coiffeuse, cela ne change pas grand chose.

On a des sacs pour mettre les cheveux. Quand c'est plein on les change et c'est ma responsable qui emmène tout ça chez un "grossiste" au Mans. On y met tous les cheveux, même si c'est des petits cheveux, comme cette cliente qui a les cheveux courts, on recycle tout dans cette poubelle.

Capillum propose aux coiffeurs trois formules de collecte, qui vont de la gratuité à 99 euros par an, pour un geste écologique qui rappelle quelque chose à Virginie.

Moi, quand j'ai commencé en coiffure, je travaillais dans un salon à la campagne et il y avait un monsieur qui m'avait demandé ce qu'on faisait de nos cheveux. Il m'avait demandé s'il pouvait en prendre parce qu'il mettait ses cheveux le long de ses champs pour éviter que les animaux, comme les sangliers, abiment ses cultures. Parce qu'un cheveu, ça sent encore l'humain.

Tapis de paillage en cheveux

Clément Baldellou et James Taylor ont lancé Capillum il y a 3 ans, alors qu'ils étaient élèves de l'Ecole de Commerce de Clermont-Ferrand. Ils confirment n'avoir rien inventé.

On n'a pas du tout inventé le fait que le cheveu puisse être utilisé puisqu'il y a plus de 5 000 ans, le peuple mongol l'utilisait pour isoler les yourtes. On s'est dit qu'il y avait quelque chose à mettre en place. On peut les recycler en coussins de dépollution des eaux et des sols, puisque le cheveu absorbe jusqu'à huit fois son poids en hydrocarbure. On travaille également sur l'aspect biomédical : on sait extraire la kératine du cheveu pour, demain, améliorer les soins de la peau. Enfin, l'agriculture : vous savez, ces grosses bâches noire qu'on peut retrouver dans nos cultures, qui sont en fait du paillage. Eh bien, on peut les remplacer par du cheveu parce que le cheveu est 100% biodégradable et il est bon pour le sol, il libère de l'azote.

Du paillage bio, alternatif au plastique, première de ces trois applications concrètement développée par Capillum, qui commercialise des tapis de paillage en cheveux au prix de 25 euros le rouleau de 5 mètres, fabriqué dans le Nord de la France. Le client de Virginie, lui, ne se doutait pas du devenir de ses cheveux.

Pas vraiment, non ! Bah c'est très bien. C'est mieux que de les jeter. Est-ce que ça va m'inciter à les couper plus court ? Oh bah... Oui mais pas trop non plus, hein !

Capillum a déjà récupéré 70 tonnes de cheveux auprès de 2000 coiffeurs, une infime partie des 4000 tonnes coupés tous les ans dans 85 000 salons en France.