Joisnel, étudiant nîmois, effectue un service civique et a choisi de travailler pour une association qui propose des ateliers pour inciter les enfants à lire.

Joisnel et Célia Carrière, co-fondatrice de Baba Livre, lors d'un goûter-lecture au Parc du Mont du Plan, à Nîmes © Radio France / Lionel Thompson

Joisnel a 20 ans et il est en licence de Mathématiques et Informatique à l'université de Nîmes. Il voulait connaître une première expérience avant de se lancer dans la vie professionnelle. Il s'est adressé à l'association Unis Cité, qui recrute des jeunes en service civique, et a choisi de travailler pendant 6 mois avec l'association Baba Livre pour donner aux enfants le goût de la lecture. Un choix qui correspond à ses valeurs explique-t-il.

Je suis quelqu'un d'altruiste. Je prends beaucoup de plaisir à aider les autres et à voir les autres épanoui par mon aide. J'ai quatre petits frères, deux paires de jumeaux, dont je me suis occupé quand ils étaient petits. Ca a contribué à mon choix, aussi.

Le jour de notre rencontre, Joisnel assiste Célia Carrière, co-fondatrice de Baba Livre, qui organise comme tous les mardi un goûter-lecture dans le parc du Mont du Plan, situé entre des quartiers prioritaires et des quartiers plus privilégiés.

On accueille un public mixte et des enfants de tous âges et de toutes origines. Il y a des enfants qui maîtrisent la lecture, qui ont des livres à la maison, n'ont pas d'écrans, et d'autres qui ont beaucoup moins accès à des livres et pour qui la lecture est seulement liée à l'école. Certains enfants qu'on a accueilli n'avaient pas de livre à la maison...

Célia et Joisnel proposent aux enfants des livres qu'ils peuvent lire eux-mêmes ou se faire lire. Ce jour-là, pour les petits, ils proposent "Le petit navire" ou "Un éléphant qui se balançait" et pour les plus grands, il y a "Le petit chaperon rouge" mais adapté en version créole, précise Joisnel.

L'importance des livres

Ces contes familiarisent les petits avec la lecture et le langage. Avec cette expérience, Joisnel, qui fait des études plutôt scientifiques, prend lui-même conscience de l'importance des livres.

C'est important. Je suis un passionné de bande dessinées et de mangas. Notre génération est un peu trop captivée par la télévision, les réseaux sociaux. On zappe la littérature qui est la source de tout. C'est très important pour les gens de savoir ce que c'est et de trouver de l'amour dans la lecture.

Comme les quelques 136.000 jeunes qui ont effectué un service civique depuis 2010, Joisnel touche une indemnité mensuelle de 500 euros. Certains jeunes trouvent cette somme insuffisante. Joisnel, lui, considère que le service civique est à moitié du bénévolat et cette indemnité lui permet au moins de payer quelques factures, indique-t-il.