Un programme innovant de lutte contre l'obésité infantile baptisé PROXOB initié à Clermont Ferrand est expérimenté en Auvergne-Rhône-Alpes. Deux coordinatrices nous expliquent en quoi il consiste.

Carla Dalmais et Elodie Védrine, coordinatrices, avec la malette qui sert de support ludique aux ateliers familiaux PROXOB © Radio France / Lionel Thompson

PROXOB, contraction de Proximité et Obésité, du nom de l'association qui a lancé en 2015 ce programme avec le Centre Auvergnat de l'Obésité (Caloris), basé au CHU de Clermont-Ferrand. Depuis septembre dernier, l'ARS d'Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé l'expérimentation pendant 5 ans de ce dispositif dans une grande partie de la région. Deux des coordinatrices, Elodie Védrine et Carla Dalmais, nous reçoivent dans les locaux de l'hôpital pour nous en expliquer les principes.

C'est un programme de prise en charge de l'obésité et du surpoids de l'enfant à domicile, via un trinôme de professionnels qui intervient au domicile des familles, avec des ateliers et des actions ludiques.

Après un premier rendez-vous dans un centre de soin, tout se passe donc pendant un an au domicile de l'enfant en surpoids, en famille. 3 bilans éducatifs et 3 séries de 5 ateliers sous forme de jeux animés par les professionnels de la nutrition, du sport adapté et de la parentalité. Une démarche volontaire de la part de la famille.

Ce n'est pas sur prescription médicale. C'est vraiment la famille qui doit nous contacter, faire la démarche et qui doit être en accord pour changer des choses dans son mode de vie.

L'équipe se base sur le vécu de la famille, leur histoire de vie, ce qu'ils vont vouloir faire. C'est pour cette raison que la première visite à domicile consiste surtout à faire un bilan, pour apprendre à connaître tous les membres de la famille, leur histoire, leur passé, ce qu'ils ont envie de faire. L'équipe leur laisse ensuite choisir cinq thématiques, sur un panel de huit, pour les objectifs qu'ils vont se fixer. Il n'y a pas de contraintes et surtout pas de régime, explique Carla Dalmais, diététicienne.

Le but du dispositif Proxob, ce n'est pas de faire maigrir les enfants. L'idée, c'est vraiment une stabilisation du poids, afin que quand l'enfant grandit, il puisse revenir sur sa courbe de corpulence normale.

Changer des petites choses du quotidien

C'est pour cette raison que la ligne de conduite exclue les restrictions, les régimes ou l'obligation de faire du sport à outrance, ajoute Elodie Védrine.

Quand une famille va faire un atelier sur une thématique, on va lui demander de modifier quelques petites choses dans son quotidien. Ca peut être, par exemple, de manger des brocolis, s'ils n'aimaient pas ça, ou de faire une activité en famille le dimanche, ou tout simplement de poser les écrans quand on passe à table.

A la fin du programme, quand les praticiens questionnent la famille pour savoir s'ils font toujours leur ballade le dimanche, par exemple, il faut qu'ils n'aient plus à se poser la question, qu'ils le fassent parce que ce sera devenu une habitude entrée dans leur rythme de vie.

Le programme est gratuit pour les familles. Après l'année de suivi à domicile, il y a un an de suivi à distance par internet ou au téléphone. Carla Dalmais espère que cette approche, qui prend en compte tous les facteurs de l'obésité, fera école.

C'est aussi prendre un peu de recul et de hauteur sur la vision qu'on peut avoir de cette pathologie, parce que ce n'est pas qu'une question d'alimentation et d'activité physique. C'est aussi plein d'autres choses liées aux habitudes de vie. Toute l'approche familiale montre bien qu'il faut prendre l'obésité comme une pathologie multifactorielle et pas seulement liée à l'alimentation et à l'activité physique.

Près de 150 familles ont déjà été suivies avec des résultats suffisamment probants pour que l'ARS décide d'étendre l'expérimentation dans cinq départements de la région.