Unseenlabs est une jeune entreprise Rennaise qui s'est lancé sur le marché des nano satellites et fournit à ses clients des données qui permettent de tracer tous les bateaux.

Une représentation des satellites d'Unseenlabs en orbite terrestre. © Inconnu

Unseenlabs, c'est d'abord une affaire de famille : les frères Galic. Jonathan et Clément sont ingénieurs et ont travaillé dans l'aérospatial à Toulouse avant de revenir fonder il y a 6 ans dans leur Bretagne natale cette entreprise pionnière. Ils ont aussi été rejoints par leur troisième frère qui, lui, est avocat.

Etre frères, je crois que c'est une de nos grandes forces. C'est une énorme complémentarité. Le troisième frère, Benjamin, c'est le côté juridique. Jonathan a un énorme background technique. Moi, je suis un peu plus commercial, donc on est parfaitement complémentaires. On a une petite tendance à penser pareil et à s'entendre assez vite, ce qui est très pratique ! Ca nous permet de réagir et de prendre les décisions compliquées rapidement, de toujours aller de l'avant.

Grâce à 5 petits satellites qui captent les ondes radios, Unseenlabs est capable de détecter quasiment tous les navires en mer, même ceux dont la balise GPS est coupée.

Chacun de nos satellites est en capacité de localiser des sources radio qui viennent du sol. Avec quelques traitements informatiques, on est capable de dresser des cartes de localisation des navires en mer sur de très grandes surfaces.

Quand on s'étonne d'une telle capacité avec seulement quelques satellites qui font la taille d'une grosse boîte à chaussures, Clément Galic nous explique que chacun de ces satellites est capable de voir entre deux et quatre fois n'importe quel point du globe chaque jour. Avec plusieurs satellites, c'est multiplié et ainsi de suite. Ca va vite, ajoute-t-il !

Traquer tous les trafics

Ces données, idéales pour traquer toutes les activités illégales en mer, sont vendues à des abonnés qui ont un intérêt à connaître l'emplacement des bateaux.

Nos clients, ce sont tous les gens qui travaillent à la mer, qui ont besoin d'avoir une connaissance la plus précise possible des activités humaines réelles. On travaille beaucoup aujourd'hui sur la pêche illégale, ou l'action de l'Etat en mer en général : le narcotrafic, la piraterie, le dégazage et tout ce qui va avec. Donc ça, c'est très gouvernemental. On a aussi un gros axe assurances et armateurs : les uns doivent prouver aux autres le bon usage de leurs navires à la mer. Les autres vont chercher à le vérifier. Donc, il y a de gros enjeux financiers, de respect des zones d'exclusion maritime et de respect du droit de la mer, globalement.

Ces technologies de surveillance étaient jusqu'à il y a peu réservées aux militaires. Avec les progrès technologiques, elles peuvent désormais être portées par de petites entreprises privées au service de tâche civiles plus efficaces.

Plutôt que de faire des ronds dans l'eau, ou d'envoyer des avions au hasard sur des zones potentiellement chaudes, les moyens étatiques et privés sont directement dirigés, au bon moment. Ce qui permet de démultiplier l'emploi de ces ressources de surveillance.

Unseenlabs vient tout juste de lancer son 5ème satellite, "Breizh reconnaissance orbiter", avec Space X et compte doubler sa flotte d'ici 3 ans. Ses fondateurs aimeraient juste un peu plus de souplesse dans les contrats avec les acteurs publics français.

On parle beaucoup de SpaceX, d'Amazon qui va aller bientôt dans l'espace. Ces gens-là sont fortement et intelligemment aidés par leurs gouvernements locaux. En France, c'est encore un petit peu compliqué.

Jonathan Galic regrette aussi que l'argent du plan de relance consacré aux entreprises du secteur aérospatial soit allé en grande majorité aux grands groupes et pas aux petites sociétés comme Unseenlabs, qui sont aussi l'avenir de cette filière.