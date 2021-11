Changer le regard sur les SDF est une des principales raison d'être de l'association La Cloche, qui organise depuis plus de 6 ans un grand nombre d'activités de soutien aux sans abris à travers toute la France. Exemple à Paris.

Jean-Pierre, bénévole pour l'association La Cloche © Radio France / Lionel Thompson

Comme tous les jeudis au café associatif Dorothy, dans le 20ème arrondissement de Paris, La Cloche organise ce qu'elle appelle un "Repaire", un moment d'échange entre les sans abris, les bénévoles de l'association, les habitués du café ou les personnes de passage. Il y a en tout quatre Repaires comme celui-ci organisés aux quatre coins de Paris chaque semaine. Jean-Pierre, bénévole depuis 3 ans, nous détaille comment se déroulent ces après-midi.

Tous les jeudis, on se réunit. On partage des choses comme des jeux de société, parler, boire un café, ou même juste se reposer, se poser. Et après, on a ce qu'on appelle les bons. C'est des commerçants solidaires qui proposent des services. On les distribue selon les besoins. Un bon pour un repas, un bon pour le coiffeur… Et les gens peuvent en profiter.

Le dialogue s'engage entre une bénévole et un sans abris à qui elle propose un bon pour des sandwiches dans un restaurant ou une boulangerie qui donne des en-cas. Il s'enquiert des horaires d'ouverture de ces commerces. Elle lui demande aussi s'il a son pass sanitaire. "Oui, répond celui-ci. Pour aller à l'hôpital il me le fallait !"

Le besoin de parler

Ces bons offerts par 450 commerçants parisiens et autant d'autres dans le reste de la France, c'est Le Carillon, le programme historique de la Cloche. Jean-Pierre a lui aussi connu la rue. Il aurait aimé bénéficier de ces bons, à l'époque. Mais les Repaires ce ne sont pas seulement les bons. Ils sont aussi importants tout simplement pour parler, explique-t-il.

Ce qui tue dans la rue, c'est la désocialisation. En fait, les gens de la rue ne sont qu'avec des gens de la rue. Quand d'autres gens viennent nous parler, c'est super appréciable parce qu'on se dit : waou, quelqu'un de "normal" est venu nous parler ! C'est super important pour le moral. Ca permet de voir qu'on est encore des êtres humains.

Si Jean-Pierre a tenu à devenir bénévole pour La Cloche, c'est aussi pour changer le regard sur les sans abris et casser les clichés.

On parle des gens qui boivent dans la rue mais il n'y a que 21% d'entre eux qui boivent. Ca veut dire que 79% ne boivent pas. Quand j'étais à la rue, je travaillais, j'avais un CDI… Les gens, quand on leur donne cet autre point de vue, on se rend compte que ça change leur façon d'être et de faire. Il ne voient plus forcément le SDF comme un alcoolique ou un drogué. Faire voir que ce sont des êtres humains, qui ont besoin de parler, comme tout le monde, c'est très important.

Pour changer ce regard, La Cloche organise aussi des séances de formation avec des citoyens, dans les entreprises, les écoles, avec d'ancien SDF, comme Jean-Pierre. Une pédagogie que ce dernier aimerait bien appliquer aussi aux femmes et aux hommes politiques.

Ce qui serait bien, ce serait de changer le regard des politiques. Qu'ils ouvrent les yeux sur la réalité des choses et qu'il arrêtent d'utiliser la rue comme thème politique pour les élections.

Le message est lancé. En attendant, La Cloche et les associations d'aide aux sans abris ne manquent pas de travail : on comptait 300.000 SDF en France en 2020, selon la Fondation Abbé-Pierre, deux fois plus qu'en 2012.