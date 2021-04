A 22 ans, le joueur dominicain a signé un contrat sur 14 ans avec les San Diego Padres, en MLB, la grande ligue de baseball américaine, dont la nouvelle saison s'ouvre ce jeudi. Et Fernando Tatis Junior va faire sensation !

Fernando Tatis Jr , joueur #23 des Padres de San Diego ici à Peoria, en Arizona, le 3 mars 2021 © AFP / Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images

C'est LA nouvelle attraction de la MLB, la ligue majeure de base-ball, dont la saison commence aujourd'hui même ! Il s’appelle Fernando Tatis Junior, 22 ans, il est dominicain et il est le fils d'un ancien joueur professionnel de base-ball. Ça, c’est pour le CV. Fernando Tatis Jr joue pour l’une des équipes les moins prestigieuses et les moins sexy du base-ball américain, sans leur faire offense, les Padres de San Diego.

Mais ça, c’était avant. Avant que le phénomène n’explose. Aujourd'hui, tout le monde n’a d’yeux que pour Tatis, ses coups de batte incroyables, ses jeux défensifs exceptionnels, mais aussi ses dreadlocks jaunes, ses pas de danse, son attitude super cool, ses mouvements improbables, façon Matrix pour éviter une balle lancée sur lui. Bref, la totale.

Et les Padres ont bien compris qu’ils tenaient là une pépite ! Alors ils n’ont pas lésiné sur les moyens ! Tenez vous bien. Mathilde, vous êtes déjà assise. Les Padres ont offert à leur jeune phénomène un contrat de 340 millions de dollars, soit 290 millions d’euros ! Ce n’est pas un record, puisque le plus gros contrat de l’histoire grimpe à plus de 363 millions d’euros pour la star du base-ball, Mike Trout. En revanche, c’est un record en durée ! Le contrat de Fernando Tatis Jr court jusqu’en 2034. Un contrat de 14 ans ! Qui couvre toute la carrière du joueur, a peu de chose près.

Et ce contrat, c’est toute une histoire !

Si vous croyez avoir tout entendu avec le montant et la durée, c’est dans le détail que l’on mesure le côté démesuré ! Son salaire va augmenter progressivement, par paliers. 5 millions de dollars en 2022, le double en 2024, 20 millions en 2025 et jusqu’à 36 millions par saison pour les six dernières années de son contrat. Ca rend les choses encore plus concrètes.

Mais au delà des chiffres, Fernando Tatis Junior s’est assuré de ne pouvoir être transféré dans une autre équipe avant 2028 et encore il pourra s'opposer à un départ dans 13 équipes sur les 30 que compte la MLB. Et comble du détail, lors de chaque déplacement de l’équipe, Fernando Tatis Junior aura sa suite à lui à l'hôtel !!