A 43 ans, le plus célèbre des joueurs de football américain va disputer dimanche soir le 10e Superbowl de sa longue carrière. Avec peut-être un septième trophée a la clé, qui ferait entrer Tom Brady dans l’histoire, au-delà de son sport.

Tom Brady © Getty

Il sera sur le terrain dimanche soir, pour l'un des évènements les plus regardés, les plus scrutés même à travers le monde, j'ai nommé... le Superbowl ! La grande finale de la NFL, le championnat de football américain. Aussi célèbre pour ses pubs et son show musical de la mi-temps, que pour le match en lui-même... et son plus fidèle ambassadeur, j'ai nommé Tom Brady. 43 ans. Icône du sport américain, mais plus connu dans le monde entier pour être... le compagnon du top model, Gisele Bündchen.

Dimanche soir, Tom Brady disputera son dixième Superbowl

Record absolu. Il en a remporté six. Et si dimanche soir, Tom Brady en ajoute un septième, à son palmarès il dépassera l'autre légende du sport américain, le basketteur Michael Jordan, et ça, ce n'est pas rien pour Tom Brady : "Michael [Jordan] est l'une des mes idoles dans les sport. Il est incroyable. Pour moi, ce qui est important, c'est surtout de faire partie d'une grande équipe. Et avoir l'opportunité de jouer ce match, ça veut dire beaucoup pour moi. Ce serait juste super de le remporter encore une fois. Je ne le compare pas aux autres, chacun a été un moment magique dans ma vie. Personne ne pourra me les enlever. J'espère que nous pourrons finir cette saison en force, et gagner le Superbowl."

Alors même s'il ne veut pas choisir un titre en particulier, celui-là, s'il l'emporte dimanche, serait quand même très particulier. Parce que Tom Brady est indisociable des Patriots de la Nouvelle Angleterre, l'équipe avait laquelle il a remporté ses 6 titres en 9 superbowl. Mais à 43 ans, les Patriots ne l'ont pas retenu l'été dernier.

Et la légende a atteri... en Floride, chez les Bucaneers, les Boucaniers, de Tampa Bay. Pas la plus grande équipe de la Ligue, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais Tom Brady est toujours Tom Brady, et l'impensable s'est produit : il a conduit Tampa Bay jusqu'au Superbowl ! C'est déjà un exploit. Alors s'il y avait le trophée au bout, ce serait LA belle histoire de l'année !

Surtout que ce Superbowl restera dans l'histoire !

Déjà, il se déroulera à Tampa Bay. Hasard de l'histoire, c'est la première fois qu'une équipe disputera le Superbowl dans son stade ! Mais devant des gradins clairsemés, pandémie de covid oblige, ce qui parait incroyable quand on sait les sommes indécentes que les billets peuvent atteindre.

Face à Brady et Tampa Bay, il y aura les tenants du titre, les Chiefs de Kansas City, menés par un jeune homme incroyable, Patrick Mahomes, 25 ans, présenté comme l'héritier de Tom Brady. Celui qui battra peut-être ses records. Et puis, ce Superbowl restera aussi celui de Sarah Thomas, la première femme à y officier en tant qu'arbitre !