C'est l'un des passages symboliques d'un tour du monde à la voile comme le Vendée Globe : le point Némo est l'endroit le plus isolé de la planète. Les navigateurs se retrouvent loin de tout. Petit cours de géographie du Grand Sud.

Pendant les semaines que dure le Vendée Globe, les concurrents traversent des déserts océaniques très isolés, comme au point Némo. Parfois, ils apeçoivent quelques cailloux ou îles sur le parcours. © © Romain Attanasio / PURE - Best Western Hotels and Resorts

Connaissez-vous le point Némo ? Les skippers du Vendée Globe foncent droit dessus et les leaders devraient bientôt l'atteindre. C'est le point de l'océan le plus éloigné de toutes terres émergées, l'endroit du globe où l'on est le plus isolé. Il se trouve dans le Pacifique Sud et pas un caillou, pas une île à moins de 2 700 kilomètres à la ronde : à l'Est, on trouve le Chili, au Nord, un îlot proche de l'île de Pâques et au Sud, l’Antarctique.

C'est un passage mythique pour ceux qui font le tour du monde : Némo, le célèbre capitaine du Nautilus, en référence bien sûr au héros de Jules Verne dans "20 000 lieues sous les mers". Mais c'est aussi un secteur terrifiant. En cas de pépin, il faudrait quinze jours pour déployer les secours.

"On ne voit que du bleu" Charlie Dalin

"On n'est plus à 1000 milles nautiques près, rigole Charlie Dalin sur son monocoque Apivia, actuellement deuxième au classement. C'est vrai que quand on prend un globe terrestre et qu'on le met côté Pacifique, on ne voit que du bleu. C'est comme ça que je me suis vraiment rendu compte de la taille de l'Océan Pacifique. Sur une carte à plat, on ne s'en rend pas compte autant."

On a l'habitude de dire qu'au point Némo, les humains les plus proches sont dans l'espace : les pensionnaires de l'ISS, la Station spatiale internationale. C'est d'ailleurs dans ce désert océanique que finissent beaucoup de débris spatiaux.

Louis Burton a fait un halte rapide près de l'île Macquarie, à l'entrée de l'Océan Pacifique / © Louis Burton / Bureau Vallee 2

Avec ce Vendée Globe, c'est aussi l'occasion de découvrir tous ces territoires du Grand Sud. On en apprend des choses avec un tour du monde à la voile avec ces îles perdues, longées par les concurrents. L'île de Trindade au large du Brésil ou encore l'archipel Tristan de Cunha très loin de l'Afrique du Sud. Avec ses 245 habitants, c'est la population la plus isolée au monde. En autosuffisance, les Traistanais vivent de la pêche au homard et à la langouste. Pour la petite histoire, aucun cas de Covid-19 n'a été recensé dans ce territoire britannique coupé de tout. Parlons aussi de l'île Macquarie à l'entrée du Pacifique : une réserve naturelle frôlée par Maxime Sorel (V & B - Mayenne) il y a deux jours.

"Je suis sorti de mon cockpit et là, j'ai vu un énorme truc noir, détaille le skipper qui est parti pour son premier tour du monde. Je me suis dit : mais c'est quoi, ça ? Je suis passé juste à côté et c'était vraiment un moment chouette, à la fois un peu flippant. Mais c'est sympa de voir un beau caillou perdu au milieu de nulle part. On n'a vu que de l'eau depuis le départ. Tu fais le tour du monde sans rien voir, ça fait un peu bizarre."

Voilà où nous embarquent des navigateurs et ça fait du bien d'ouvrir nos fenêtres sur ces territoires des mers australes.