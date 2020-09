Le stade de 35.000 places devait être livré d'ici la fin de l'année. Mais le club du SC Fribourg ne pourra pas y jouer après 20h, suite à une décision du tribunal administratif.

La justice allemande vient de donner raison aux riverains du nouveau stade de Fribourg. © AFP / Philipp von Ditfurth

Le club du SC Fribourg en Allemagne, juste de l'autre côté de la frontière, tombe des nues. La justice vient de donner raison aux riverains d'un nouveau stade, qui avaient porté plainte de peur d'être dérangés par le bruit. Une décision qui vient confirmer un premier jugement d'octobre 2019. Conséquence : le SC Fribourg ne pourra pas jouer dans son stade flambant neuf après 20h, et le dimanche après-midi entre 13h et 15h. Un stade de 75 millions d'euros qui est donc inutilisable, ou presque.

"So ein Pech"

En l'état, le club du SC Fribourg va continuer à jouer dans son bon vieux stade de la Forêt Noire. Mais le club allemand ne va pas en rester là et entend bien faire casser cette décision. En attendant, en guise de lot de consolation, la justice allemande a autorisé le club à disputer les matchs de coupe d'Allemagne, ainsi que ceux de coupe d'Europe dans son nouveau stade. Sauf que le SC Fribourg a manqué de peu la qualification. La saison risque d'être un peu longue. En allemand, ça se dit "so ein Pech" ("quelle malchance"...)

Le "Schwarzwald-Stadion", l'ancien stade de la Forêt Noire, l'un des plus prisés d'Europe et complet toute la saison, était trop vétuste. Un petit stade champêtre en pente, connu pour sa ferveur populaire, et aussi l'un des plus vieux d'Allemagne. Le club du SC Fribourg, comme beaucoup d'autres, s'était donc lancé dans la construction de ce tout nouveau stade, bien plus moderne. Avec près de 35.000 places, 10.000 de plus qu'avant. Le stade doit être livré d'ici la fin de l'année, si le chantier n'accumule pas de nouveaux retards.