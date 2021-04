A 16 ans, Prithika Pavade avait Paris 2024 en ligne de mire. Mais la jeune joueuse de tennis de table de Saint-Denis est tellement forte, qu'elle sera olympienne dès cet été, au Japon.

La championne de tennis de table Prithika Pavade en stage à Boulouris en janvier 2021 © Maxppp / Philipe Arnassan

C'est une gamine de 16 ans, haute comme trois pommes, et qui va porter haut, mais alors très haut, les couleurs de la France dans son sport, le tennis de table.

Elle s'appelle Prithika Pavade, elle joue à Saint-Denis, en région parisienne, et c'est déjà une championne.

Il n'y a pas d'autre mot. Cela fait même quelques années qu'elle fait d'elle, et qu'elle étonne tout le monde, y compris les spécialistes de la discipline.

Pritikha a fait du chemin. Et remporté plein, mais alors plein de coupes

A l'époque, il y a près de 4 ans, lors d'un reportage pour la télévision, il y en avait déjà plus de 70 dans le salon de ses parents. Un couple modeste, originaire d'Inde. Un papa veilleur de nuit, une maman caissière de supermarché. Et un enfant prodige. Devenu la pépite du tennis de table français. Déjà championne d'Europe des moins de 21 ans, l'an dernier, alors qu'elle n'en avait que 15. Mais Prithika n'a qu'un rêve, devenir championne olympique :

Et à Paris, dans 4 ans, Pritikha Pavade n'aura que 20 ans !

Ce n'est donc que le début. Mais ce rêve, elle pourrait le réaliser plus tôt que prévu... Parce qu'elle est tellement forte, tellement redoutable, qu'elle vient de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo ! Elle s'est hissée jusqu'en finale du tournoi de qualification olympique à Guimaraes, au Portugal, ce week-end.

A 16 ans, elle sera sans doute la plus jeune de toute la délégation française, cet été au Japon. Et ça, ce n'était pas vraiment prévu. D'autant que toute cette saison a été très éprouvante. Il y a eu le Covid, bien sûr. Mais surtout, Prithika et ses co-équipières de l'équipe de France féminine junior ont perdu leur entraineur, leur mentor : Nicolas Greiner, celui qui a suivi Prithika depuis ses 7 ans. Victime d'un arrêt cardiaque, à 43 ans.

Un choc, brutal, mais qui a transcendé la jeune pongiste. Elle s'est battue, pour elle, pour lui, et elle sera aux Jeux cet été. Avec trois ans d'avance. Et ses adversaires n'ont qu'à bien se tenir, car personne ne semble résister à Prithika Pavade.