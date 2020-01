View this post on Instagram

Après la montée du Ventoux je m'attaquais aujourd'hui au col du Tourmalet, autre légende du Tour de France ! Avec toujours cette envie d'emmener avec moi toujours plus haut @institut_curie :) Aujourd'hui 2115m à grimper, à la force des jambes, des émotions intenses. Je pense avoir fait le plus haut de mon tour ! 6 mois de pedalage, près de 6000km parcourus, tout l'est de la France de découvert, maintenant place à l'ouest ! Quoi de mieux pour lancer @octobre_rose_2019 que ça ! :) Étonnamment le plus dur à été le début (alors que c'est des petites côtes) et à la fin (le plus dur entre 10 et 13%) c'était le plus facile ! Je suis bizarre :')