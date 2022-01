A 22 ans, elle fait tomber un à un les records universitaires dans les bassins de natation. Et pourtant, bien malgré elle, l'Américaine Lia Thomas suscite la jalousie et relance la polémique sur les athlètes transgenres dans les compétitions sportives.

Le bassin intérieur est homologué pour les compétitions régionales et départementales en course de natation et water-polo © Radio France / Noémie Guillotin

Lia Thomas a 22 ans, elle nage depuis ses 5 ans, et ses records, elle les bat dans les bassins universitaires américains. Depuis début décembre, une vidéo tourne ainsi en boucle, la montrant ainsi surclasser ses rivales avec 38 secondes d'avance sur une course de 1650 yards, un 1500 mètres.

Particularité de Lia : elle est transgenre, née dans un corps d'homme. L'explication de ses performances pour ses détracteurs qui occupent depuis plusieurs semaines les plateaux télés aux Etats-Unis. Le débat sur le sort à réserver à la jeune nageuse est omniprésent depuis bientôt un mois.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour ses détracteurs, accepter Lia Thomas à faire partie de l'équipe féminine de l'université de Pennsylvanie revient à mettre tout simplement le sport féminin en danger : un message qu'ils relaient sur les réseaux sociaux via le hashtag, le mot-clef, "savewomensport", "sauver le sport féminin". Des parents de ses concurrentes et même certaines de ses coéquipières ont appelé au boycott des prochaines courses avant de renoncer par crainte d'être accusés d'être transphobes.

"

Chacun devrait pouvoir choisir la catégorie dans laquelle il est le plus à l'aise", explique Lia Thomas

Lia Thomas a jusqu'à maintenant très peu pris la parole pour se défendre. Elle est tout de même revenue sur la situation une fois, début décembre 2021, dans un podcast consacré à la natation. Elle y explique tout d'abord longuement et avec nombre de détails son parcours. " C'est à l'été 2018 que j'ai vraiment réalisé que j'étais trans", commence-t-elle l'entretien. "Mais je ne savais pas quoi faire, il y a beaucoup de conservatisme ici. J'ai donc décidé de ne rien dire et continuer à nager dans l'équipe masculine mais cela a provoqué une grande détresse en moi, je me sentais prisonnière de mon corps. Alors, après un an, j'ai décidé de faire mon coming-out et de commencer ma transition", décrit-elle ensuite. Puis de raconter le traitement médical qu'elle a subi pour sa transformation et l'arrêt de la compétition durant plus d'un an comme l'exige le règlement. Quant à ceux qui critiquent sa présence aujourd'hui dans l'équipe féminine, sa réponse est très claire : "je pense qu'on a des guides très bien faits dans chaque sport qui donnent les critères d'inclusion à remplir pour préserver l'intégrité des compétitions. Chacun devrait pouvoir concourir dans la catégorie qui lui convient le mieux, dans laquelle il se sent à l'aise, sauf s'il est prouvé que cela lui donne un avantage injuste".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Et à défaut d'avoir obtenu le soutien du monde de la natation, Lia continue de nager avec l'appui de son université qui voit une manière de promouvoir l'inclusion par le sport. Elle pourrait devenir à la fin de l'année scolaire la première athlète transgenre sacrée championne universitaire aux Etats-Unis.