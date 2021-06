La légende suisse du tennis mondial a décidé de disperser aux enchères plus de 300 souvenirs de sa longue et brillante carrière, au profit de sa fondation pour l'éducation des enfants.

La légende du tennis vend ses tenues aux enchères © AFP / Anne-Christine Poujoulat

C'est une collection exceptionnelle, qui est dispersée aux enchères, depuis hier, chez Christie's, à Londres. La plus importante collection de souvenirs sportifs jamais mise sur le marché par un seul et même propriétaire ! Et quel propriétaire, puisqu'il s'agit de sa seigneurie, Roger Federer, en personne !

La légende du tennis, au crépuscule de sa carrière, a décidé, ou plutôt accepté, de se séparer de près de 300 objets lui ayant appartenu. Avec lesquels il a gagné ses plus grands tournois. Des polos, des shorts, des raquettes, des chaussures. 21 ans de carrière, 20 titres du grand chelem, rassemblés dans une vente. Et le principal intéressé a quand même un pincement au cœur :

Ce sont quelques uns de mes souvenirs les plus personnels. On a commencé à les conserver dès qu'on s'est rendu compte que ma carrière pourrait devenir passionante. Je pense que c'est le bon moment de m'en séparer. Je me suis laissé convaincre par ma femme, mes parents, mes amis. Même si ces tee-shirts, ces chaussures, ces raquettes comptent beaucoup pour moi !

La vente a lieu en deux temps : une version "en ligne", ouverte depuis hier, et jusqu'au 14 juillet

Elle balaie toute la carrière de Roger Federer. Depuis sa première participation aux Jeux Olympiques à Sydney en 2000. Vous y trouverez notamment sa tenue et sa raquette de la coupe Davis 2014, remportée par la Suisse avec sa sainteté Roger face à la France. Un lot estimé entre 23.000 et 33.000 euros. Mais pour quelques centaines d'euros, vous pouvez aussi vous offrir un bandeau, des poignets ou une ceinture portées à Wimbledon.

The Roger Federer Collection: Sold to Benefit The Roger Federer Foundation | Christie's - YouTube

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Et puis hier soir, il y avait aussi une vente en salle, à Londres, avec des lots issus exclusivement de sa carrière en grand chelem. Des pièces d’exception. Et notamment la tenue complète du Roi Roger lors de son succès à Roland Garros en 2009, partie à près de 220.000 euros ! Le but de cette vente est de rassembler 1 million de livres sterling, soit près d'1,2 millions d'euros. Ou plutôt, était. Car l'objectif a été dépassé dès hier soir, avec 1 million 250 milles euros récoltés !

Mais qu'est-ce qu'il va en faire de tout cet argent ?

Alors, vous vous doutez bien que le seigneur Federer n'attend pas après ça pour vivre. Ou pour éponger des dettes, non, du tout. En fait, si Roger Federer a accumulé tout ça, et a décidé de s'en séparer, c'est pour la bonne cause. L'intégralité des bénéfices de la vente sera reversée... à sa fondation, qui finance des projets éducatifs, pour les enfants, en Suisse mais aussi en Afrique Australe.

The Roger Federer Collection: Sold to Benefit the RF Foundation | Christie's (christies.com)