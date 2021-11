Qui a dit que les supporters n'avaient pas d'humour ? Pour se moquer de leur équipe, et de ses piètres résultats, les supporters du Stade Malherbe de Caen ont réécrit une chanson du rappeur Orelsan. Et c'est très réussi !

Alors que les tribunes ont (encore) fait parler d'elles hier soir, et pas pour de bonnes raisons malheureusement, avec ces incidents autour du match OL / OM, n'a pas repris, après qu'un joueur de Marseille ait reçu une bouteille d'eau en pleine tête. D'autres supporters se sont illustrés eux pour de bonnes raisons !

Ceux du Stade Malherbe de Caen, en Ligue 2. Samedi, l’équipe de foot de Caen a perdu à domicile, 1-0 contre le Paris FC. Encore. Encore une défaite à domicile. Caen n’ a plus gagné à la maison depuis la fin du mois d’août.

Et dans ces cas-là, il vaut mieux avoir de l'humour, ça aide pour se réchauffer en tribune, pour passer l'hiver, quand sur la pelouse c'est la Bérézina !

Samedi donc, les supporters du

, les ultras, se sont mis à entonner une chanson de circonstance :

Et voici la version originale : La Terre est ronde, l’un des tubes du rappeur Orelsan, originaire de Caen, et supporter du stade Malherbe. Voilà pourquoi les ultras caennais ont revisité le titre du rappeur :

Le tout sous les yeux d’Orelsan lui-même venu encourager son équipe, à l’occasion de la sortie de son nouvel album. Bon, ça n’a pas aidé mais c’est l’intention qui compte.

L’humour, ça fait partie de l’ADN du mouvement ultra

Il y a quelques années, alors que l’OM jouait très mal, les ultras marseillais se sont illustrés en entrant en tribune en portant des pancartes sur lesquelles étaient dessinées des chèvres, sur un air bien connu, le générique de Benny Hill :

Et puis mention spéciale aux ultras niçois qui m’ont bien fait rire quand je commentais les matchs de l’OGC Nice pour France bleu azur. Lors d’un Nice - Nantes dans le froid de l’hiver, une purge absolue, 0 à 0 après 70 minutes de jeu, un calvaire, pas une occasion, rien, eh bien la Populaire Sud a décidé d’un coup d’un seul qu’il y avait but et s’est mise à le fêter comme tel.

Le stade a halluciné et ça a même faire rire les joueurs. Mais ça c'est quand même terminé sur un 0-0 !