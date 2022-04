Quarante ans après l'élimination de la France en demi-finale du Mondial de foot 1982 par l'Allemagne à Séville, une troupe de théâtre rennaise remet en scène ce qui reste un traumatisme pour tous les amoureux de ballon rond.

Equipe de France de football en 1982 à Séville avant le matche contre l'Allemagne © Getty / ullstein bild Dtl.

C'est une pièce unique. Une pièce de théâtre, un peu particulière, je dois l'avouer, qui a attiré mon attention. Puisqu'elle ne se joue pas dans une salle, mais en plein air. Avec pour seul parquet une pelouse ! Oui, un terrain de football. Pas n'importe lequel.

Le décor de cette pièce de théâtre est un stade, celui de Rennes, le Roazhon Park

Des spectateurs qui s'apprêtent à revivre un souvenir plutôt douloureux. Le 17 mai prochain, se jouera, ou plutôt se rejouera, "le cauchemar de Séville". Ce fameux match, que l'on résume à "Séville 82". France-Allemagne, demi-finale de la coupe du monde en Espagne. Ce match, terrible, où tout un peuple se voit déjà en finale, dans le sillage d'un Alain Giresse qui courre les deux poings en l'air. 3-1. On y croit, mais on connait la suite. Les Allemands reviennent, et nous éliminent.

Equipe de France, Mondial 1982 : France-RFA (3-3), aussi tragique que magique, résumé I FFF 2013 - YouTube

C'est le premier grand traumatisme de l'histoire du foot français

Une tragédie, en deux actes. Avec prolongations, et tirs aux buts. Une pièce de théâtre à ciel ouvert. Voilà l'idée d'un metteur en scène suisse, Massimo Furlan. Avec la complicité de quatorze rennais et rennaises, et de deux commentateurs.

Hervé est Michel Platini, Augustin joue le rôle de Marius Trésor, Laetitia est Jean Tigana. Hubert endosse la veste du sélectionneur, Michel Hidalgo. Ils vont tout rejouer. Tous les mouvements, les actions, tout ce qui s'est joué sur le terrain il y a quarante ans. Et notamment ce moment, resté dans les mémoires : la sortie du gardien allemand, qui laisse Patrick Battiston KO sur la pelouse...

Cette fois-ci, il n'y aura ni adversaire, ni ballon. Un match de foot, aux allures de mime, et de ballet. L'équipe, ou plutôt la troupe, sera guidée par oreillette pour les guider sur le terrain, pour rejouer la même partition dans le détail. Pendant 2h30, soit le temps qu'a duré le calvaire des Bleus ce soir-là à Séville.

Aucun film au monde, aucune pièce ne saurait transmettre autant d'émotions que notre match de Séville.

La phrase est signée de Michel Platini. Autant dire que le défi est de taille, pour la compagnie des Tombées de la nuit, qui s'attaque à un mythe !