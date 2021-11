C'est un duel entre trentenaires, pour le titre suprême : champion du monde d'échecs. Magnus Carlsen, le tenant du titre, affronte en ce moment son meilleur ennemi, le russe Ian Nepomniachtchi

Championnat du monde d'échecs. Magnus Carlsen, le tenant du titre, affronte le russe Ian Nepomniachtchi (Dubaï, 26/11/21) © AFP / Giuseppe Cacace

C'est un duel au sommet. Et celui là, il se joue assis, la tête dans les mains, concentré, pendant des heures et des heures. C'est la finale du championnat du monde d'échecs, qui a lieu en ce moment, à Dubaï, en plusieurs parties. La troisième avait lieu hier. Trois parties nulles, pour l'instant, mais il y a en 14, ça dure trois semaines ! Et ce duel il oppose deux grands maîtres d'échecs : Magnus Carlsen, le norvégien, tenant du titre, depuis 2013. Et le russe Ian Nepomniachtchi, alias "Nepo".

Deux jeunes maîtres tout juste trentenaires, nés tous les deux en 1990 ! D'ailleurs, ces deux là se sont affrontés à plusieurs reprises depuis l'enfance ! Si Carlsen est le grand favori, "Nepo" est le seul qui dominait le norvégien à l'époque. Le russe est un phénomène, qui a commencé les échecs à 4 ans ! "Nepo" avait d'ailleurs remporté son premier duel contre Carlsen, en 2002, alors que les deux n'avaient que douze ans.

Mais depuis, ils sont devenus adultes, et Magnus Carlsen, grand-maître depuis ses 13 ans, s'est révélé être un champion extraordinaire. Numéro 1 mondial depuis plus de dix ans, sans interruption. Dépassant, au nombre de points, la légende Gary Kasparov.

Pour certains, Carlsen est le "Mozart" des échecs

Avant le Covid, le Norvégien était sur une série exceptionnelle de 125 parties sans défaite. La dernière remontait à 2018. Deux ans et deux mois, pendant lesquels il est resté incontesté. Et puis, comme toutes les séries, elle a une fin. Il s'est incliné face à un polonais de 22 ans, l'an dernier.

Pendant ce temps-là, "Nepo" gagnait le droit de disputer le titre mondial à son vieil ami, comme un fantôme qui ressurgit. D'ailleurs, leur duel créée une véritable émulation dans la communauté des échecs, les passionnés se réunissent pour suivre ensemble ces parties mondiales, et partout sur la toile, on peut rejouer les parties des deux champions, commentées par des experts :

Vous n'avez rien compris ? c'est normal, je vous rassure, moi non plus. Là on parle de gens capables de jouer aux échecs en visualisant les pièces dans leurs têtes, et qui connaissent des décennies de parties jouées à travers le monde. C'est absolument dingue. C'est carrément un langage à part. Mais c'est assez fascinant !