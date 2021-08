Des chiffres et des records, ceux d'un homme devenu star planétaire du ballon rond. On ne parle que de lui depuis quelques jours. Lionel Messi. Mais les chiffres, même quand ils donnent le tournis, restent une matière inerte, froide.

Lionel Messi, 8 août 2021 © AFP / MARC GONZALEZ ALOMA / SPAIN DPPI

Quand je vous dis six Ballon d'Or, 778 matchs avec le Barça, 672 buts, je ne vous ai rien dit de l'homme qui se cache derrière le champion parce que les performances, les records, les comparaisons avec Pelé, Maradona et surtout son compatriote argentin et son grand rival Ronaldo, c'est sûr, c'est l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Mais dans quelle étoffe est taillé ce champion dont le village orne une fresque géante en face de son ancienne école du quartier populaire de la Barada, à Rosario, où ses copains d'enfance, ses voisins, ses enseignants devenus ses plus fervents supporters rêvent, à chaque annonce de son départ d'Espagne, de le voir revenir jouer un jour à la maison. Quel était ce petit garçon arrivé à 13 ans à Barcelone et qui, après 21 ans passés sous le maillot bleu et grenat, pleurait à chaudes larmes avant hier en disant au revoir à sa deuxième famille, en promettant à ses trois enfants d'y revenir.

Dans tous les albums souvenirs, les photos, mais aussi les films tournés dans les années 90, le petit Lionel apparaît toujours maillot de foot sur les épaules, ballon à la main. La famille vit modestement. Sa mère fait des ménages, son père est ouvrier métallurgiste. Mais non, ce n'est ni Zola ni Hugo. Lionel est le troisième garçon d'une fratrie de quatre enfants. C'est naturellement que le jeune garçon, décrit comme introverti et peu intéressé par l'école, commence à taper le ballon avec ses grands frères, dont Rodrigo :

Enfant, il faisait des bêtises et toujours avec un ballon. C'est un enfant qui vivait pour le ballon rond

Ce qui frappe, ce sont ces images où Leo Messi, haut comme trois pommes, met dans le vent tous ses copains de jeu. Peu importe que le terrain en terre battue du quartier soit truffé de nids de poule, le virtuose du dribble détonne déjà dans le paysage. Très vite, Lionel Messi sort du lot, change de club plusieurs fois, jusqu'à intégrer le fameux Newell's Old Boys, où est également passé son illustre aîné Maradona. Lionel Messi a alors onze ans.

Mais ce qu'il rajoute à sa singularité et ne passe pas inaperçu, c'est sa petite taille par rapport aux copains. 1,20 m à onze ans d'où son surnom encore aujourd'hui de la Pulga, La puce. Un beau jour, ses parents l'emmènent consulter un médecin, un endocrinologue. Diagnostic ? Leur fils souffre d'un déficit hormonal qui freine sa croissance. Son entourage et ses entraîneurs prennent alors conscience qu'aussi doué soit-il, le jeune garçon ne pourra pas atteindre le très haut niveau avec ce gabarit. Débute alors des années de traitements et d'injections d'hormones de croissance, d'abord en Argentine où, à raison d'une piqûre quotidienne, Lionel Messi, malgré son jeune âge, se fait lui-même prendre 45 cm en un an et demi. Mais cela ne suffit pas. Un jour, la famille peine à payer les soins. Il se met alors en quête d'un grand club étranger qui pourrait les aider. La suite, c'est la version officielle, on la connaît. Ce sera l'Espagne. Ce sera le Barça.

Il y a une version un petit peu moins conte de fée qui dit que la réputation de Messi a traversé l'Atlantique, qu'une cassette est arrivée forte opportunément sur le bureau des dirigeants du Barça. Mais eux non plus ne s'y sont pas trompés. Le garçon était tellement talentueux que même à 13 ans, ils ont pris le risque de le voir signer. La suite, on la connaît, c'est un palmarès époustouflant. C'est un talent qui a éclaté aux yeux du monde. Lionel Messi a été courtisé par les plus grands clubs de la planète, mais toujours, il est resté fidèle à ce club qui l'a fait grandir, qu'il l'a fait devenir le plus grand joueur du monde, au point de devenir hors de prix, même pour ce club-là. L'homme Leo a le coeur en berne aujourd'hui, le moral dans les chaussettes, mais vamos, le champion Messi trépigne dans ses crampons pour ajouter une nouvelle ligne à sa légende. En France, c'est peut-être dans quelques heures.