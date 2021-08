C'est à un médecin allemand Ludwig Guttmann que l'on doit la création de ces jeux olympiques en 1960 destinés à promouvoir les performances sportives des athlètes en situation de handicap. En 1948, il avait commencer par organiser "Les Jeux mondiaux des athlètes amputés et en fauteuil"

Jeux paralympiques en 1950 - Ici l'équipe de France d'archers © Getty / Keystone-France/Gamma-Rapho

Ludwig Guttmann est un neurologue à la réputation internationale. Il est juif … et fuit l’Allemagne nazie en 1939 … Trois ans après les Jeux olympiques de Berlin et rejoint la Grande-Bretagne.

La Seconde guerre mondiale se passe. Et à la demande du gouvernement britannique, il fonde le "National Spinal Injuries Center" : un centre de soins pour les blessés de guerre touchés à la moelle épinière.

Le docteur Guttmann soigne ses patients

Mais il va plus loin. Il met en place de nouvelles thérapies pour accompagner psychologiquement les blessés. Et aussi pour atteindre le maximum du potentiel moteur de ses patients.

Parmi les outils qu’il utilise le plus et qui donnent les meilleurs résultats, il y a le sport. Les disciplines les plus efficaces sont le tir à l’arc, le billard, le basketball et le tennis de table.

Et au fur et à mesure des années, les résultats dépassent les espérances du docteur Guttmann.

Les patients reprennent confiance, redécouvre l’estime de soi et les capacités motrices augmentent. Et à la fin du programme … les gens quittent le centre.

Ils sont nombreux à retrouver un travail et une place dans la société

En 1948, en parallèle des Jeux olympiques de Londres, Ludwig Guttmann organise ce qu’il baptise « Les Jeux mondiaux des athlètes amputés et en fauteuil » avec notamment une épreuve de tir à l’arc qui oppose deux équipes d’anciens combattants.

Ça se passe dans la ville où est basée son centre : Stoke-Mandeville près d’Oxford. La fille de Ludwig Guttmann, Eva Loffler était là, elle s’en souvient.

Les premières associations sportives pour personnes handicapées sont fondées en Grande-Bretagne, en France et en Suisse, pays qui héberge le siège du mouvement olympique, le CIO.

La rencontre se fait.

Et les premiers jeux paralympiques d’été sont organisés à Rome en 1960

400 athlètes y participent, quelques jours après les Jeux olympiques. Les premiers jeux paralympiques d’hiver arriveront un peu plus tard, en 1976 en Suède. Et le nombre de participants ne cesse d’augmenter depuis.

1000 à Heidelberg en Allemagne en 1972.

3000 à Séoul en Corée du Sud en 1988.

4000 à Pékin en 2008.

Et ils sont plus de 4500 athlètes cette année à Tokyo.

Mais dans les pathologies des athlètes, il n’y a aucun sourd, aucun muet

Tous ceux qui ont un seuil d’audition inférieur à 55 décibels n’ont aucune chance d’y participer. Ce handicap n’est pas autorisé aux jeux paralympiques, depuis toujours. Une sorte de discrimination dans la discrimination.

Mais ces sportifs-la, peuvent quand même disputer une compétition internationale reconnue par le CIO.

Il s’agit des Deaflympics … "deaf" comme sourd en anglais.

Cet évènement a lieu lui aussi tous les quatre ans depuis la première édition à Paris en août 1924 au stade Pershing… Les prochains Deaflympics d’été auront lieu au Brésil en mai 2022.

Les Deaflympics d’hiver en 2023 à Québec au Canada. Un nom anglais pour une compétition d’origine française.

On la doit à un certain Eugène Rubens-Alcais, sourd de son état, qui l’avait baptisé : "les jeux internationaux silencieux pour les sportifs sourds".