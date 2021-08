Retour sur le parcours exemplaire de celle que l'on surnomme Bébé Vio qui a surmonté un handicap majeur et continué la compétition.

Beatrice Vio, ici en 2017 aux Championnats du monde d'escrime à Pise © Maxppp / RobertoCappello fotogiornalismo

A 5 ans, Béatrice Vio commence l’escrime. A 11 ans, elle est cinquième mondiale de sa catégorie.

Mais tout bascule

Une méningite foudroyante lui laisse peu de chance de survie.

Après trois mois d’hospitalisation, des cicatrices sur le visage encore apparentes aujourd’hui, des bras et des jambes nécrosées, elle ressort amputée des quatre membres.

Un an après, elle utilise des prothèses et participe aux championnats d’Italie. Son histoire inspire. La fédération d’escrime croule sous les inscriptions d’enfants handicapés.

Elle a 15 ans. Elle est donc trop jeune pour les Jeux paralympiques de Londres. Mais la télé lui confie une chronique. Le public la découvre. Sa notoriété explose.

On la surnomme "Bébé Vio"

Elle fait de la radio et double un personnage des Indestructibles 2. Puis c'est le Baccalauréat, et des études de relations internationales. Et à 19 ans, le graal : la médaille d’or à Rio dans une catégorie au-dessus de la sienne.

Le jour de sa victoire … elle exulte.

Presque en transe, elle ne peut pas faire avancer son fauteuil, et elle manque de se renverser tellement sa joie est immense.

Bébé Vio ne combat pas pour un drapeau, mais pour ceux qui sont comme elle.

Pour transmettre son bonheur d’être en vie : de faire de l’escrime au plus haut niveau, malgré les accidents de la vie et la malchance de la maladie.

Les marques se l’arrachent…

Elle pause pour l’automobile, le textile, le luxe, et devient l'égérie de Dior, et de l’Oréal. Elle dine à la Maison Blanche avec Barack Obama. Bébé Vio fait la Une des magazines Rolling Stones, Vanity Fair, l’Equipe Magazine cette semaine... Elle apparait dans le documentaire Rising Phoenix.

Bébé Vio parle devant plus de 2500 étudiants à l’Assemblée Générale des Nations Unies.

Rien ne l’arrête

A la fin de l’année, elle lancera la "Bébé Vio Académy" destinée aux enfants de 6 à 18 ans amputés ou "entiers" comme elle dit, l'histoire de faire jouer tout le monde ensemble et effacer les différences.