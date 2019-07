Morad Aït-Habbouche nous aide à sauver la planète, tandis qu’Etienne Klein nous aide à la penser, cette planète que nous occupons provisoirement. Ils sont les invités de Christopher Bourseiller dans Estivalitude.

Etienne Klein © Getty / Leonardo Cendamo / Contributeur

Etienne Klein, est physicien et philosophe. Il est surtout transmetteur, on dit parfois, mais c’est réducteur, vulgarisateur. On peut l'entendre sur France Culture dans La Conversation scientifique chaque dimanche d’été de 17h à 18h. Son dernier livre Matière à contredire est paru aux Editions de l’Observatoire, et Qu’est-ce que la gravité ? aux éditions Dunod.

Morad Aït-Habbouche, grand reporter, a sillonné la planète et reçu bien des prix. Depuis 2007, il produit et anime Sale Temps pour la planète, sur France 5. L’émission redémarre ce mercredi 17 juillet à 20H50.

Programmation musicale

DOMINIQUE A - Beau rivage

LIZZO - Juice

DAVID BOWIE - Starman