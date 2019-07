Deux inclassables. D'un côté un réalisateur qui explore les comportements limites, de l'autre un authentique personnage de film. Olivier Ducastel et Loïk Le Floch-Prigent sont les invités de Christophe Bourseiller dans Estivalitude.

Loïk Le Floch-Prigent et Olivier Ducastel © Getty / FRED TANNEAU / AFP et David Livingston / Intermittent

Olivier Ducastel impose au cinéma une personnalité duelle et inclassable. Hauts Perchés, son dernier film parfaitement lunaire, en témoigne. Réalisé avec son compère de toujours Jacques Martineau, le long-métrage sortira le 21 août.

Loïk Le Floch Prigent a dirigé de grandes entreprises, il a connu les tribunaux et plus encore. Il est désormais consultant, auteur et conférencier. Il figure dans le Festival Fort en Musique, qui se déroule à Giromagny sur le territoire de Belfort. Il prendra la parole à l'issue de l’événement pour en donner le "la" de la fin autour d'une réflexion sur "l’Evasion est-elle liberté ?". Tout un programme.

