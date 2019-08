Ce matin dans Estivalitude, Guillaume Nicloux rencontre Bruno de Cessole. Et sans le savoir, ils ont un point commun : être trop honnête pour être poli !

Guillaume Nicloux au Festival international du film de Gijón, novembre 2018 © Maxppp / Juan Gonzalez/EPA/Newscom

D'un côté, le réalisateur et cinéaste Guillaume Nicloux cisèle une oeuvre inclassable, Thalasso, qui met en scène Gérard Depardieu et Michel Houellebecq dans leur propre rôle. Entre comédie et documentaire, ce nouveau film est l'occasion de dévoiler la vérité crue des êtres, en faisant exploser l'armure de la bienséance. Le résultat : Thalasso, à découvrir en salles dès demain.

De l'autre, l'écrivain et journaliste Bruno de Cessole publie L'île du dernier homme aux éditions Albin Michel, également disponible à partir de demain. Dans son dernier roman en date, l'auteur raconte un héros qui devient une cible parce qu'il cherche la vérité des individus sur lesquels il enquête.

Ce matin, Bruno de Cessole et Guillaume Nicloux confessent leurs vérités en avant-première dans Estivalitude.

