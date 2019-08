Ce matin dans Estivalitude, Laurence Nobécourt autopsie ses relations familiales tandis que Cédric Kahn fête la famille.

Cédric Kahn durant la 31e édition du Festival Premiers Plans d’Angers, 2019 © Maxppp / LE COURRIER DE L'OUEST

La romancière Laurence Nobécourt signe un nouveau récit autobiographique Le chagrin des origines aux éditions Albin Michel. Dans son dernier livre en date, l'auteure se dévoile encore un peu plus intime sur ses liens familiaux et témoigne du fait que l'écriture peut sauver la vie.

De son côté, le scénariste, acteur et réalisateur Cédric Kahn présente Fête de famille, à découvrir en salles dès le 4 septembre prochain. Dans cette comédie, Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot et Vincent Macaigne entre autres campent les rôles de membres d'une même famille. Et comme toutes les familles, ils ne se sont pas choisis...

Ce matin, réunions et secrets de famille sont au programme d'Estivalitude !

Programmation musicale