Ce matin, Fatou Diome et Keren Ann parcourent le monde et prouvent que la création n'a ni frontière, ni patrie.

Rentrée littéraire oblige, la romancière Fatou Diome vient de publier Les veilleurs de Sangomar aux éditions Albin Michel. Ce nouveau livre est l'occasion pour l'auteure de nous emmener au large du Sénégal sur les traces du Joola, un ferry qui a fait naufrage le 26 septembre 2002 causant la mort d'environ 2000 personnes. A travers cet événement tragique, l'écrivaine aborde les étapes et les difficultés du deuil.

A ses côtés, la chanteuse et musicienne Keren Ann débute la tournée de son dernier album en date Bleue, sorti en mars dernier. Pour ce huitième album, la compositrice née en Israël qui a grandi aux Pays Bas, vécu à New York et aujourd’hui à Paris parle de départs et d'arrivées au fil de ses chansons. Pourtant, elle ne chante qu'en français, une première depuis Nolita enregistré en 2004.

Ce matin, le monde n'a plus de limite dans Estivalitude grâce à Fatou Diome et Keren Ann !

